Jest elegancki, uniwersalny i dodaje klasy. Manicure w tym kolorze to klasyka gatunku. Tego lata zyskuje na znaczeniu z jeszcze jednej przyczyny: wspaniale współgra z opalenizną. Pomaluj paznokcie lakierem w tym odcieniu, a Twoja skóra będzie wyglądać jak po dwóch tygodniach na Francuskiej Riwierze.

Nie jest tajemnicą, że dobrze dobrany lakier do paznokci potrafi dodać skórze dłoni blasku, optycznie ją odmłodzić, a nawet sprawić, że wygląda jak po zabiegu SPA. Latem poszukujemy takiego, który dodatkowo podkreśla opaleniznę. Wśród odcieni, które dają efekt sun-kissed skin wyróżnia się jeden: klasyczna, mleczna biel.

Manicure, który podkreśla opaleniznę – mleczny kolor na paznokciach działa najlepiej

Mleczny manicure od dawna stanowi symbol ponadczasowej klasyki. Jest nie tylko niezwykle elegancki. Latem potrafi uwydatnić opaleniznę. Sprawia, że skóra wygląda na ciemniejszą, bardziej złocistą i promienną. Działa podobnie jak założenie białego T-shirtu po wakacjach. W tym sezonie zamiast klasycznego, białego lakieru wybieramy półtransparentne, mleczne bazy. Dają miękki, szykowny efekt jak po luksusowej pielęgnacji.

Jak zrobić mleczny manicure przy opalonej skórze?

Jeśli wybierasz hybrydę, najlepiej sprawdzi się dobra mleczna baza. Zamiast pełnego krycia zapewnia subtelniejszy, półprzezroczysty finisz, dzięki czemu manicure wygląda bardzo estetycznie. Podobny efekt możesz uzyskać przy pomocy klasycznego lakieru lub odżywki do paznokci, np. Essie czy Inglot. Ważne są też: precyzyjne opracowanie skórek oraz pielęgnacja skóry dłoni. Wcieranie odżywczej oliwki i kremu do rąk sprawia, że stylizacja wygląda jeszcze bardziej efektownie.

W modzie jest nie tylko minimalistyczny, mleczny manicure. Opaleniznę podkreślą też zdobienia na tle w odcieniu porcelany, np. błękitne paski, french czy drobiny brokatu.