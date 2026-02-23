Przełom lutego i marca to czas, w którym zaczynamy szukać nowych rozwiązań. Coraz częściej zamieniamy neutralne tony na zwiastujące wiosnę pastele i bardziej energetyczne barwy. Potrzeba zmiany dotyczy nie tylko garderoby, ale też manicure. Na jakie paznokcie postawić, zanim trendy zdominują kwiatowe wzory? Wybrałyśmy 6 modnych kolorów lakierów, które dają efekt effortless luxury i są jak powiew zbliżającego się ciepła.

Rosewater nails, czyli paznokcie w kolorze wody różanej na przełom sezonów

Rosewater manicure redefiniuje pojęcie różu na paznokciach. Ten odcień jest jednocześnie subtelny i wyrazisty. Za efekt końcowy odpowiada wykończenie: delikatnie mydlane, rozmyte, półtransparentne. Dzięki temu ta stylizacja to kompromis pomiędzy naturalnością a rzucającym się w oczy kolorem. Odcień wody różanej pięknie prezentuje się zarówno na długich, jak i krótkich paznokciach. Jest świeży, elegancki i sprawia, że dłonie wyglądają na zadbane. Co więcej: taki manicure pasuje i do wełnianego swetra, i do zwiewnej, romantycznej bluzki.

Paznokcie w kolorze cappuccino na wczesną wiosnę

Paznokcie w odcieniach beżu nigdy nie wychodzą z mody. Przez lata stały się synonimem elegancji w manicure i nic nie zapowiada tego, by miało się to zmienić. Na przełomie zimy i wiosny warto jednak sięgnąć po odcień, który daje efekt fresh-look i jest naprawdę uniwersalny. Dobrym pomysłem będzie beż cappuccino – neutralny i niezwykle elegancki. Aby dodać mu charakteru, najlepiej sięgnąć po błyszczący top, który pokrywa płytkę powłoką przypominającą taflę szkła.

Paznokcie baby blue na przełom zimy i wiosny

Przełom zimy i wiosny bywa momentem, w którym chcemy zamienić szarości na pastelowe barwy. Na paznokciach idealnie sprawdzi się odcień baby blue, który do trendów wraca co sezon. To kolor, który przy całej swojej świetlistości, świeżości i intensywności, idealnie współgra ze stonowanymi, zimowymi stylizacjami, np. z popielatymi jeansami, beżowym płaszczem czy ciepłą bluzą.

Midnight blue nails – modny granatowy manicure na okres przejściowy

Midnight blue, czyli granat inspirowany kolorem nocnego nieba, to pomysł idealny na manicure dla osób gustujących w ciemnych, a zarazem eleganckich barwach. Jest bardziej interesujący od klasycznej czerni i stanowi świetną alternatywę dla czekoladowego brązu, który króluje w trendach od wczesnej jesieni.

Mleczne paznokcie, czyli powiew świeżości w manicure na okres pomiędzy zimą a wiosną

W czasie przejściowym między zimą a wiosną z przyjemnością wracamy też do sprawdzonych klasyków. Jednym z nich jest bez wątpienia mleczny lakier do paznokci, który daje świeży, szykowny efekt idealny do noszenia na co dzień. To manicure pasujący zarówno do golfów, jeansów i wełnianego płaszcza, jak i do koszul czy spódnic przywołujących ciepłe dni.