Wiosna to doskonały czas na odświeżenie swojej stylizacji – to również idealny moment na nowy manicure! Na jakie paznokcie hybrydowe warto jednak postawić, by dopasować się do aktualnych trendów? To właśnie temu przyglądamy się w poniższym artykule!

Dlaczego warto postawić na paznokcie hybrydowe tej wiosny?

Wiosną tempo życia zwykle rośnie. Więcej wyjść, więcej spotkań, więcej okazji, by dobrze wyglądać i dobrze się czuć. Właśnie dlatego manicure hybrydowy na wiosnę sprawdza się tak dobrze. Daje on trwałość, komfort i estetyczny efekt na dłużej.

Dodatkowo wiosną szczególnie liczy się lekkość. Paznokcie hybrydowe https://victoriavynn.com/lakiery-hybrydowe świetnie wpisują się w ten klimat. Pozwalają one uzyskać naturalny połysk, świeży kolor i bardzo schludny efekt.

Wiosenne trendy w stylizacji paznokci – co będzie modne w tym sezonie?

W tym sezonie do łask wraca estetyka soft. Królują stylizacje subtelne i świeże. Paznokcie mają wyglądać przede wszystkim estetycznie i kobieco. Popularne będą więc półtransparentne bazy, mleczne wykończenia i naturalne efekty podkreślające płytkę.

Obserwując paznokcie wiosenne https://victoriavynn.com/lakiery-sezonowe/wiosna z wybiegów i social mediów możemy także zauważyć coraz większe przywiązywanie wagi do detali. Jeden drobny akcent potrafi całkowicie odmienić manicure. Cienka linia, połyskujący pyłek, mały motyw kwiatowy czy błyszczący punkt przy skórkach – to właśnie takie elementy będą budować efekt wow.

Jakie kolory i wzory najlepiej sprawdzą się w wiosennym manicure?

Modne wiosenne paznokcie to przede wszystkim odpowiednio dobrany kolor. Na jakie odcienie warto zatem stawiać w tym sezonie? Obecnie na topie są przede wszystkim:

klasyczne pastele (np. pudrowy róż),

niebieskie pastele (np. baby blue),

mleczne hybrydy.

Hybrydowy manicure na wiosnę – najciekawsze inspiracje od specjalistek Victoria Vynn

Światowe wybiegi i media społecznościowe to nie jedyne miejsca, w których możemy podpatrywać najnowsze trendy. Wiele o tym, co będzie królować w manicure na wiosnę dowiedzieć możemy się także od specjalistek tworzących kolekcje dla topowych marek. To dlatego przygotowując zestawienie trendów, o opinię zapytaliśmy także ekspertki z Victoria Vynn.

Jakie informacje udało nam się uzyskać? Specjalistki Victoria Vynn potwierdziły przede wszystkim to, o czym pisaliśmy wcześniej – jak się bowiem okazuje, pastelowe róże i błękity stanowią niezwykle ważną część najnowszej kolekcji marki. Dowiedzieliśmy się również, że w kolekcji tej znalazły się jednak także kolory takie jak zielona matcha czy będący na topie od dłuższego czasu masełkowy żółty. Jak więc widać, jeśli chodzi o modny manicure na wiosnę, mamy obecnie do wyboru wiele ciekawych opcji!

Wiosenne akcenty w manicure hybrydowym, czyli jakie zdobienia królują w tym sezonie?

Przyglądając się wiosennym stylizacjom, nie da się nie zauważyć, że w tym sezonie popularnością cieszą się także subtelne zdobienia. Mowa tu między innymi o florystycznych detalach, geometrycznych kształtach czy minimalistycznych elementach. Tego typu dodatki mogą ożywić stylizację i nadać jej wyjątkowego charakteru!

Przewodnik po najnowszych technikach i trendach manicure hybrydowego

Trendy w manicure to nie tylko kolory czy wzory – to także nowe metody i technologie zwiększające trwałość stylizacji i wygodę pracy. Jakie produkty są zatem na topie tej wiosny? Ogromną popularnością cieszą się obecnie insta żele https://victoriavynn.com/pl/insta-gel-samopoziomujacy-zel-budujacy-nowosc-victoria-vynn. To elastyczne, samopoziomujące żele o rzadkiej konsystencji, które pozwalają na bardzo szybkie przedłużenie paznokci lub wykonanie korekty. Co ważne, tego typu produkty są bardzo proste w użyciu – z powodzeniem sięgać po nie mogą więc zarówno profesjonalne stylistki, jak i kobiety samodzielnie wykonujące swój manicure.

Podsumowanie

Wiosna to idealny moment, by pozwolić sobie na odrobinę świeżości i postawić na manicure, który na co dzień będzie poprawiał Twój nastrój. Jeśli chcesz, aby Twoja stylizacja była zgodna z najnowszymi trendami, zdecyduj się na delikatne kolory i subtelne zdobienia. Pamiętaj także, by sięgać po sprawdzone produkty do stylizacji – tylko one zagwarantują Ci idealny efekt końcowy!

Materiał promocyjny victoriavynn.com.