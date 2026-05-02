Do łask wracają soczyste kolory, subtelne zdobienia i french w nowej, delikatniejszej odsłonie. Modne stylizacje paznokci na maj 2026 to z jednej strony wyraziste barwy, które podkreślają muśniętą słońcem skórę, z drugiej – mleczne wykończenia zbliżone do natury. Oto trendy w manicure, które rozkwitną w najbliższych tygodniach.

Majowe trendy w stylizacji paznokci balansują między subtelnością i wyrazistością. W modzie są zarówno bardzo delikatne zdobienia, jak i fantazyjne wzory, które dają przedsmak zbliżających się wakacji. W palecie barw dotychczas zdominowanej przez pastele pojawiają się energetyczne i mocno nasycone odcienie. Jednocześnie wciąż na czasie jest efekt naturalnej płytki oraz french manicure, który w tym sezonie odchodzi od klasycznej formy na rzecz bardziej minimalistycznych detali.

Naturalny manicure robi furorę wiosną 2026. W maju stawiamy na takie stylizacje

Nie jest tajemnicą, że coraz więcej osób rezygnuje z hybrydowego manicure i sięga po klasyczne lakiery i odżywki do paznokci. W maju ten trend doczeka się kontynuacji. W modzie będą naturalne stylizacje, produkty podkreślające kolor płytki albo dające jedynie delikatny połysk. Nie tylko prezentują się elegancko i z klasą, ale też regenerują paznokcie i przywracają im zdrowy wygląd.

Mleczne paznokcie to hit maja 2026. Klasyka wraca w wielu odsłonach

Milky nails to esencja elegancji, świeżości i dyskretnego luksusu. Nic dziwnego, że ten sposób na manicure wraca wraz z cieplejszą pogodą za oknem. W maju dodatkowo zyskuje ledwo zauważalny połysk, dzięki któremu paznokcie pięknie mienią się w świetle. Podobny efekt na paznokciach da zarówno mleczna baza hybrydowa i top z drobinkami, jak i pielęgnacyjny lakier, który nie wymaga utwardzania w lampie UV/LED. Niezależnie od tego, którą technikę wybierzesz, zyskasz minimalistyczny, szykowny manicure idealny na wiele okazji.

Miękki gradient, czyli najmodniejsze zdobienie paznokci na maj 2026

W maju wyraziste, kontrastowe wzory zamieniamy na efekt miękkiego gradientu, delikatnego rozmycia i płynnych przejść pomiędzy kolorami. Do łask wracają cieniowane paznokcie, tym razem w wersji soft-ombre. Uwagę znów przykuwa manicure z aurą zarówno w pastelowych, jak i bardziej nasyconych kolorach. W salonach stylizacji coraz częściej pojawiają się też różne wariacje na temat tego trendu, np. łączące dwa kontrastowe odcienie inspirowane ulubionymi, letnimi sorbetami. Jedynym wyzwaniem jest technika nakładania lakierów, ale aerograf nie jest jedynym rozwiązaniem. W sieci znajdziemy wiele tutoriali pokazujących, jak stworzyć efekt gradientu przy pomocy gąbeczki.

Kwiatowe wzory na paznokciach w maju 2026 – sezon na subtelność

Osoby, które uwielbiają pastelowy manicure, pokochają najmodniejsze wzory tego sezonu. Kwiatowe zdobienia na paznokciach w maju przybierają najdelikatniejszą formę – przypominają gałązki bzu albo płatki kwitnącej wiśni. Są utrzymane w jasnych, rozbielonych odcieniach: od mlecznego różu po lila-fiolet i choć nie krzyczą o uwagę, robią duże wrażenie. To idealny wybór nie tylko na co dzień, ale też na wyjątkowe, majowe okazje.

Soczyste kolory wracają do łask. Te odcienie na paznokciach nosimy w maju 2026

Choć pastelowe kolory nie wychodzą z mody, w maju sięgamy też po bardziej intensywne barwy. Jedną z najmodniejszych będzie czerwień w odcieniu spicy red, która pięknie podkreśla pierwszą opaleniznę. Najlepiej wygląda na krótkich, naturalnych paznokciach. Wśród modnych kolorów paznokci na maj wymienić należy też lawendę, pistację czy kobalt.

Mikro-french, czyli nowa wersja klasyki zdominuje trendy w maju 2026

Podobnie, jak jeansy i biała koszula, french manicure to zawsze dobry wybór. W maju wraca jednak jego bardziej subtelna i minimalistyczna odsłona. Zamiast klasycznego, białego paska zdobiącego brzeg paznokcia pojawia się bardzo delikatna, cienka linia, która nadaje stylizacji delikatniejszy charakter. To zdobienie najlepiej prezentuje się na krótkiej płytce w kształcie kwadratu lub owalu. W trendach będzie nie tylko jego tradycyjna wersja kolorystyczna z mlecznym różem i bielą, ale też akcenty w odcieniach błękitu, czerwieni czy butter yellow.