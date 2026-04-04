Subtelne, eleganckie i z delikatnym twistem – modne paznokcie na kwiecień 2026 to nowe spojrzenie na klasykę. Zamiast intensywnych, nasyconych barw trendy zdominują jasne, pastelowe tonacje, półtransparentne wykończenia i zdobienia inspirowane naturą. Wybrałyśmy pomysły na wiosenny manicure, które warto wykorzystać w tym miesiącu.

Jaki manicure będzie modny w kwietniu 2026? Rzut oka na trendy

Trendy w manicure na kwiecień 2026 to z jednej strony powrót do naturalności i minimalizmu, z drugiej – misternie wykonane wzory i trójwymiarowe detale. Dominująca paleta barw obejmuje delikatne odcienie mlecznego różu, błękitu baby blue, lawendy czy maślanej żółci, ale nie brakuje też przebłysków szarości czy beżu. Nasza uwaga skupia się na wykończeniach. W modzie są zarówno półprzezroczyste paznokcie pomalowane transparentną bazą, jak i te z efektem kociego oka czy perłowym finiszem. Jeśli szukasz pomysłu na idealny manicure, przedstawiamy trendy, które urzekają zmysłowością, precyzją i elegancją.

Cherry blossom nails, czyli najmodniejsze paznokcie w kwiaty tej wiosny

Paznokcie w kwiaty na wiosnę to klasyka gatunku. W tym sezonie wybieramy jednak jeden konkretny wzór. Mowa o motywie kwitnącej wiśni, czyli drobnych, jasnoróżowych kwiatkach malowanych na tle mlecznej bazy w odcieniu zbliżonym do naturalnego koloru płytki. Na ten efekt postawiła niedawno Hailey Bieber. Na odpowiedź świata beauty nie trzeba było długo czekać. Ten dziewczęcy manicure wygląda schludnie, estetycznie i bardzo efektownie. To idealne dopełnienie każdej wiosennej stylizacji.

Perłowe paznokcie – w kwietniu wybieramy biżuteryjny manicure

W kwietniu trendy w manicure skupiają się nie tylko na kolorach, ale przede wszystkim na teksturach i wykończeniach. Jednym z najbardziej pożądanych jest perłowy efekt dający subtelny błysk w bardzo eleganckim wydaniu. Ten finisz pięknie prezentuje się w różnych wersjach kolorystycznych: od kości słoniowej, przez szampańskie złoto, aż po mleczny róż czy lawendę.

Clean girl nails 2.0., czyli naturalne paznokcie w trendach na kwiecień 2026

W trendach już dawno nie było tak dużo miejsca na naturalne stylizacje paznokci, które wyglądają świeżo i wpisują się w estetykę dyskretnego luksusu. Mamy na myśli nie tylko hybrydowy, półtransparentny manicure, ale też powrót do klasycznych lakierów, które dają elegancki efekt bez konieczności utwardzania światłem UV. Szczególnie w cenie są te wzbogacone o pielęgnacyjne składniki, które dodatkowo wzmacniają płytkę i pięknie prezentują się na naturalnych, krótkich paznokciach.

Polka dots nails w wiosennej odsłonie – ten wzór na paznokciach wciąż dominuje w trendach

Moda na paznokcie w kropki trwa w najlepsze. W tym sezonie stawiamy na stylizacje w jasnych, pastelowych barwach, zdobione chromowanym pyłkiem albo na mlecznej, jasnoróżowej bazie. Wzór w klasycznej formie zyskuje nowy wymiar dzięki odcieniom błękitu, butter yellow czy truskawkowego różu, pojawia się też w detalach, np. w postaci french manicure.