Ból podczas chodzenia, pękająca skóra czy zmiany na paznokciach to sygnały, których nie warto ignorować. Stopy codziennie przenoszą ciężar całego ciała, a mimo to często nie są właściwie pielęgnowane. Pedicure medyczny powstał właśnie po to, aby specjalistycznie o nie zadbać. Ten zabieg opiera się na wiedzy z zakresu podologii i skupia się na zdrowiu skóry oraz paznokci, a nie na samym wyglądzie.

Czym różni się pedicure medyczny od kosmetycznego?

Podstawowa różnica między usługą medyczną a kosmetyczną dotyczy celu zabiegu. Pedicure kosmetyczny ogranicza się do działań poprawiających wygląd stóp, takich jak skrócenie paznokci czy nałożenie lakieru. W wersji medycznej priorytetem jest identyfikacja problemów, które wpływają na komfort chodzenia i bezpieczeństwo skóry. Podolog analizuje stan stóp, rozpoznaje zmiany chorobowe i dobiera metody postępowania. Pedicure medyczny nie maskuje dolegliwości, lecz ma na celu pozbycie się ich przyczyn, zapobieganie nawrotom oraz zmniejszanie ryzyka powikłań.

Zakres działań wykonywanych podczas pedicure medycznego

Pedicure medyczny rozpoczyna się od dokładnej oceny stanu skóry i paznokci. Następnie specjalista usuwa nadmierne zrogowacenia, opracowuje wały okołopaznokciowe oraz skraca i szlifuje płytkę. Kolejnym etapem jest wygładzenie skóry oraz zastosowanie preparatów wspierających regenerację. Jeśli zostaną wykryte zmiany wymagające interwencji, takie jak pęknięcia pięt czy bolesne zgrubienia, są one opracowywane. W przypadku podejrzenia poważniejszych chorób podolog może zasugerować kontakt z lekarzem w celu przeprowadzenia dokładnej diagnostyki.

Przy jakich schorzeniach stóp może pomóc pedicure medyczny?

Wizyty u podologa mogą pełnić funkcję profilaktyczną i interwencyjną przy wielu schorzeniach. Z zabiegów tego typu korzystają m.in. sportowcy, cukrzycy, seniorzy, osoby z nadwagą oraz te, które często noszą obuwie na podwyższeniu. Takie usługi oferowane są już w większości miast w Polsce. Na przykład na pedicure medyczny w Gorzowie można zdecydować się, wtedy gdy:

pojawia się ból podczas chodzenia,

skóra pięt pęka lub nadmiernie twardnieje,

paznokcie wrastają, zmieniają kolor lub kształt,

występują nawracające odciski albo modzele.

Poza wskazanymi sytuacjami specjaliści w dziedzinie podologii przyjmują również w wielu innych przypadkach związanych z pielęgnacją i zdrowiem stóp.

Pęknięcia, modzele, odciski i nagniotki

Zrogowacenia powstają w miejscach narażonych na ucisk i tarcie. Jeśli nie są regularnie usuwane, mogą prowadzić do bolesnych pęknięć, a nawet stanów zapalnych. Podolog usuwa je w sposób kontrolowany, aby uniknąć uszkodzenia zdrowej tkanki. To działanie odróżnia pedicure medyczny od kosmetycznego, który nie ingeruje w głębsze warstwy skóry.

Problemy grzybicze i zmiany na paznokciach

Zmiany koloru, pogrubienie płytki czy jej deformacje mogą świadczyć infekcji lub zaburzeniach wzrostu paznokci. Podczas zabiegu podolog opracowuje chorobowo zmienione miejsca oraz udziela zaleceń pielęgnacyjnych. Jeśli konieczne jest wdrożenie postępowania farmakologicznego lub przeprowadzenie bardziej inwazyjnych zabiegów, pedicure medyczny może nie być wystarczający. Wówczas podolog może zasugerować wizytę u lekarza specjalisty.

Jak przebiega zabieg pedicure medycznego?

Zabieg u podologa obejmuje ocenę stóp, usunięcie zrogowaceń i skórek, obcięcie i oszlifowanie paznokci, a także wygładzenie oraz nawilżenie skóry. Z niektórymi problemami specjalista może poradzić sobie już podczas jednej wizyty, inne mogą wymagać kilku zabiegów lub konsultacji z lekarzem. Istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa przeprowadzanych procedur są m.in. sterylizacja narzędzi oraz stosowanie materiałów jednorazowych.

Kluczowe informacje o pedicure medycznym

Pedicure medyczny skupia się na zdrowiu stóp, a nie na samym wyglądzie.

Zabieg może mieć na celu m.in. usuwanie zrogowaceń, pęknięć oraz zmian na paznokciach.

Wizyty u podologa mogą wspierać profilaktykę zdrowia stóp.

