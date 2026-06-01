Pierwsze ciepłe dni to dobry moment na to, by zadbać o swoje stopy i przygotować je do noszenia ulubionych sandałów i klapek. Jaki pedicure będzie modny latem 2026? Wybrałyśmy trendy, które zdominują sezon.

Modny pedicure na lato 2026 to z jednej strony eleganckie stylizacje zgodne z estetyką clean-girl, a z drugiej – energetyczne barwy, które pięknie komponują się z opalenizną. W trendach królować będą mleczne, pastelowe odcienie, których barwa jest zbliżona do naturalnego koloru płytki. Nie brakuje jednak bardziej wyrazistych propozycji idealnych nie tylko na wakacyjne wyjazdy, ale też lato w mieście. Co je łączy? Błyszczące wykończenie i efekt dyskretnego luksusu, który zapewnia nie tylko dobrze dobrany kolor lakieru, ale też wypielęgnowana skóra. Sprawdź, jak malować paznokcie u stóp latem 2026.

Soap pedicure, czyli delikatny efekt na paznokciach u stóp na lato 2026

O mydlanym manicure w świecie beauty mówi się od miesięcy. Latem 2026 stawiamy też na soap pedicure, czyli bardzo delikatny, jasnoróżowy lakier o półtransparentnym wykończeniu. Ten efekt uzyskać można zarówno przy pomocy dobrej bazy hybrydowej, jak i sięgając po dobre lakiery klasyczne czy odżywki do paznokci. Ważne, by całość zabezpieczyć błyszczącym topem i zadbać o pielęgnację stóp.

Paznokcie u stóp w barwach mlecznej bieli i wanilii – jasny pedicure idealny na lato 2026

Jeśli lubisz pedicure utrzymany w jasnej kolorystyce, w tym sezonie wybieraj odcienie bieli: od mlecznej aż po kremową, przypominającą kolor słodkich lodów waniliowych. Taki efekt na paznokciach u stóp wygląda schludnie i niezwykle elegancko, a poza tym pasuje do absolutnie każdych butów i każdej stylizacji.

Czerwony pedicure na lato 2026 – najpiękniejsze odcienie sezonu

Czerwień na paznokciach u stóp do klasyka gatunku, która nigdy nie wychodzi z mody. Nie inaczej będzie latem 2026. W trendach dominować będą dwa odcienie: winylowa, wiśniowa czerwień dająca efekt lakieru na samochodach retro oraz jaskrawa barwa przypominająca kolor maków na łące. Niezależnie od tego, którą z nich wybierzesz, możesz być pewna, że ten pedicure doda seksapilu i przepięknie podkreśli opaleniznę.

Baby blue na paznokciach u stóp – błękitny pedicure zaskakuje elegancją

Latem 2026 nosimy nie tylko stonowane, mleczne kolory, ale też modne, pastelowe odcienie. Jednym z najbardziej eleganckich jest zgaszony błękit z domieszką szarości, który dobrze współgra z muśniętą słońcem skórą i tworzy czysty, bardzo estetyczny efekt.