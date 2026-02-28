Marzec to czas na porządki w garderobie i manicure, który przywołuje wiosnę. Trendy w zdobieniu paznokci wnoszą długo wyczekiwany powiew świeżości, elegancki blask i energetyzującą paletę barw. Oto 5 pomysłów na stylizacje, którymi warto zainspirować się w tym miesiącu.

Juicy Pink Gloss Nails, czyli różowy manicure na marzec 2026

Róż na paznokciach to zawsze dobry pomysł. Podczas gdy w lutym trendy zdominował jego subtelny, pudrowy odcień o wdzięcznej nazwie ballet slippers, w marcu zastąpi go nieco bardziej nasycony, soczysty, landrynkowy kolor. Juicy pink gloss manicure już nosi Selena Gomez. Dla uzyskania podobnego efektu, najlepiej sięgnąć po bazę lub żel w zbliżonej tonacji. Dzięki temu stylizacja będzie wyglądać świeżo i szykownie.

Butter yellow wraca do łask. Idealny kolor na paznokcie w marcu 2026

W ubiegłym roku kolor butter yellow stał się absolutnym viralem. Nosiłyśmy go nie tylko w stylizacjach, ale też na paznokciach. Choć wielu osobom wydawało się, że będzie to krótkotrwały trend, wiadomo już, że masełkowy żółty wraca w wielkim stylu i znów zdobie minimalistyczny manicure idealny na marzec 2026.

Blooming gel nails – artystyczny manicure na początek wiosny 2026

Blooming gel nails to trend, który przywędrował do nas z Korei. Ta technika zdobienia powoduje rozlewanie się koloru i tworzenie miękkich, artystycznych wzorów. I tak nasze paznokcie wczesną wiosną zdobić będą nie tylko kwiaty, ale też abstrakcyjne desenie przypominające krokodylą skórę. Efektowne!

Mikro french manicure – minimalistyczne paznokcie na marzec 2026

French manicure nigdy nie wychodzi z mody. Co sezon zmieniają się jedynie detale, które odróżniają najmodniejsze stylizacje od pierwowzoru. W marcu 2026 w wielkim stylu powróci zdobienie w wersji mikro, czyli cienki paseczek zwieńczający brzeg paznokcia. Możemy postawić zarówno na tradycyjne odcienie różu i bieli, jak i zdecydować się na bardziej oryginalny duet barw, np. róż i błękit.

Kwiatowe wzory na paznokciach w marcu 2026

Marzec to miesiąc, w którym przyroda wraca do życia, a na drzewach pojawiają się pierwsze pąki. Odzwierciedlą to również trendy w manicure, do których powrócą kwiatowe wzory – tym razem w bardziej subtelnym wydaniu. W modzie będą romantyczne motywy jak z dawnych rycin, ale też bardziej nowoczesne, minimalistyczne zdobienia. Idealne na przywołanie ciepłych dni!