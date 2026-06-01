Trendy w manicure na czerwiec zwiastują początek wakacji. Miejsce mlecznych, pastelowych barw zajmują bardziej wyraziste kolory, które podkreślają opaleniznę. W modzie będą wzory inspirowane podróżami i wykończenia, które pięknie mienią się w słońcu. Oto najmodniejsze pomysły na paznokcie na pierwsze dni lata.

Manicure na czerwiec 2026 balansuje między subtelnością a odważnym wzornictwem. W trendach dominować będą soczyste barwy, na które możemy pozwolić sobie nie tylko w trakcie urlopu. Uwagę przykuwają zdobienia – od owocowych motywów aż po misternie wykonane malunki inspirowane europejską sztuką. Wybrałyśmy 4 trendy w stylizacji paznokci, które warto zobaczyć przed wizytą u manikiurzystki.

Jelly nails, czyli paznokcie z kroplą koloru na czerwiec 2026

Jelly nails, czyli barwny, półtransparentny manicure, to trend, który wraca do nas regularnie co kilka sezonów. Zamiast pełnego krycia zapewnia subtelny efekt akwareli i wygląda tak, jakby paznokcie były pokryte jedynie rozmytą kroplą koloru. Dzięki temu jest dobrym kompromisem pomiędzy delikatną stylizacją a wyrazistą barwą. W czerwcu wybieramy jelly manicure w odcieniach soczystych malin, słodkich winogron albo wody różanej. Każdy z nich prezentuje się świeżo, schludnie, bardzo estetycznie i z klasą. Jak go uzyskać? Doskonałym wyborem będzie zarówno odpowiednio dobrana baza hybrydowa, jak i klasyczny lakier, np. Manucurist Active Glow czy Inglot Berry Strong.

Wzory na paznokcie modne w czerwcu 2026. Owocowe motywy zdominowały trendy

Manicure w czerwcu czerpie inspiracje z natury. Podczas gdy wiosną w trendach dominowały kwiatowe desenie, początek lata należy do owocowych motywów. W tym miesiącu na paznokciach malujemy dojrzałe truskawki, borówki, pomidory czy cytryny. Wzory te często idą w parze z detalami nawiązującymi do śródziemnomorskiej kultury – pastelowymi pasami czy deseniami przypominającymi ozdoby z biało-niebieskiej, greckiej porcelany. Jeśli szukasz pomysłu na idealny manicure na wakacyjną podróż po Europie, oto on.

Mermaid manicure w nowej odsłonie to głośny trend w stylizacji paznokci na czerwiec 2026

Trendy w manicure na czerwiec 2026 skupiają uwagę nie tylko na kolorach, ale też wykończeniach. W cenie jest efekt mieniącego się w świetle słonecznym połysku, który przypomina syreni ogon, rybią łuskę albo taflę wody. Zamiast dosłownych inspiracji w tym miesiącu wybieramy elegancki minimalizm. Wystarczy połyskujący lakier z drobinką albo baza i drobno zmielony, chromowany pyłek.

Fokus na soczyste barwy. Te kolory lakierów do paznokci wybieramy w czerwcu 2026

Czasami efektowny manicure nie wymaga wymyślnych zdobień. Wystarczy odpowiedni dobór koloru. W czerwcu z chęcią sięgniemy po to, które dobrze współgrają z opalenizną. Wśród najmodniejszych odcieni znalazły się między innymi makowa czerwień, błękit baby blue czy morski turkus. Pięknie wyglądają szczególnie na krótkich paznokciach.