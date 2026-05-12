Na przełomie wiosny i lata 2026 wybieramy pomiędzy delikatnymi, pastelowymi tonami a soczystymi barwami o dużym natężeniu. Łączy je jedno: dają efekt muśniętej słońcem skóry. Oto najmodniejsze kolory paznokci, na które warto postawić właśnie teraz.

Jakie kolory paznokci będą modne na przełomie wiosny i lata 2026?

Początek wiosny przyniósł zachwyt nad pastelowymi i mlecznymi barwami. Im bardziej zbliżamy się do lata, tym więcej mówi się o intensywniejszych, bardziej nasyconych kolorach. Przełom maja i czerwca będzie okresem przejściowym. Z jednej strony wciąż w modzie są delikatne, rozbielone tonacje, a z drugiej – do łask wracają intensywne, energetyczne odcienie inspirowane naturą.

Zmiany dotyczą nie tylko barw, ale też technik stylizacji. Wciąż w trendach jest manicure hybrydowy, a jednocześnie do łask wracają lakiery klasyczne, które zachwycają coraz większą trwałością i wyszukaną kolorystyką.

Modne kolory paznokci na wiosnę i lato 2026: pomarańcz

Pomarańcz to jeden z najbardziej niedocenianych kolorów w manicure, który potrafi wyglądać naprawdę luksusowo. Najlepiej prezentuje się na krótkich paznokciach przy skórze, na której widać już dotyk pierwszych promieni słońca. W modzie na przełom wiosny i lata są zarówno nasycone odcienie słodkiej mandarynki, jak i delikatniejsze, brzoskwiniowe tony. Możemy malować nimi całą płytkę albo wykorzystać je do zdobień inspirowanych zachodem słońca i ciepłym światłem złotej godziny.

Czerwone paznokcie na okres przejściowy między wiosną a latem

Eksperci są zgodni: przełom wiosny i lata 2026 w manicure przynosi wielki powrót czerwieni, ale w nieco innej odsłonie. Zamiast klasycznej barwy czerwonego wina w modzie będzie czysty, jaskrawy odcień łączący tony czerwieni i pomarańczu lub czerwieni i różu. Czerwień koralowa lub truskawkowa najlepiej wygląda w bardzo minimalistycznych stylizacjach, na krótkiej płytce, przy nawilżonej, delikatnie opalonej skórze. To sprawdzony pomysł na manicure do białej, lnianej koszuli czy jeansowych szortów.

Mleczne paznokcie nie będą zaskoczeniem. Wiosną i latem znów stawiamy na ten odcień

Nie jest tajemnicą, że biel potrafi podkreślić opaleniznę, jak żaden inny kolor. W tym sezonie wykorzystujemy to nie tylko w stylizacjach, ale też w manicure. Obecność mlecznych lakierów w trendach na wiosnę i lato 2026 może i nie jest żadnym zaskoczeniem. Jeśli jednak szukasz pomysłu na zdobienie z ogromną klasą i delikatnym twistem, trudno o lepszy wybór.

Niebieskie paznokcie na przełom maja i czerwca 2026. Jaki lakier wybrać?

Bardzo subtelny, rozbielony błękit baby blue odchodzi w zapomnienie. Jego miejsce zajmują nieco bardziej intensywne tony przypominające kolor letniego nieba albo wody w oceanie. Pięknie prezentują się zarówno w jednolitym manicure, jak i w zdobieniach, np. z motywem biało-błękitnych pasków inspirowanych letnią garderobą.