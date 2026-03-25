Trendy w manicure na wiosnę 2026 rzucają nowe światło na soczyste, mocno nasycone barwy. Odcienie burgundu, fioletu i granatu łączą się ze sobą, dając efekt kolorystycznej głębi z modowym szlifem. Oto najpiękniejsze pomysły na paznokcie w kolorach czerwonych owoców.

Mixed berry nails – co to za manicure?

Mixed berry nails to manicure inspirowany barwami soczystych, czerwonych owoców: jagód, malin, jeżyn i borówek. Na paznokciach pojawiają się zatem intensywne, głębokie odcienie fioletu, czerwieni, burgundu, granatu i błękitu. Kolory łączą się ze sobą niekoniecznie w dosłowny sposób. Często tworzą abstrakcyjne, graficzne wzory, dzięki którym stylizacje wyglądają niezwykle elegancko i pasują idealnie do złotej biżuterii.

Popularność tych połączeń kolorystycznych nie jest, rzecz jasna, dziełem przypadku. Najpierw królowały one na wybiegach największych domów mody, m. in. Prady czy Jil Sander. Na paznokciach dają efekt świeży, nieoczywisty i bardzo modowy. Poza tym stanowią ciekawą alternatywę dla pastelowych tonów i neutralnych, mlecznych lakierów.

Najmodniejsze paznokcie w stylu mixed berry nails – jakie stylizacje wybrać?

W modzie są zarówno minimalistyczne zdobienia, jak i finezyjne wzory czy najnowsze techniki nail-artu. Jagodowe odcienie mogą tworzyć efektowne kontrasty i wyraźne linie odcięcia, ale też płynnie się ze sobą łączyć. Najlepszy przykład? Paznokcie z efektem aury czy burgundowe, marmurkowe desenie z dodatkiem mlecznej bieli. Ciekawym pomysłem jest jagodowy manicure w kropki czy subtelne kwiatowe wzory.