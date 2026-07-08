Można pomyśleć, że na temat francuskiego manicure powiedziano już wszystko. Nic bardziej mylnego. W tym sezonie kultowe, delikatne zdobienie brzegu paznokcia wraca w odsłonie łączącej minimalistyczny sznyt z kroplą koloru. Wybrałyśmy najpiękniejsze stylizacje na lato 2026.

French manicure na lato 2026 to powrót do subtelności, ale bez nudy. Choć samo zdobienie urzeka delikatnością, efekt przykuwa uwagę dzięki soczystym kolorom i nowym wykończeniom. To odpowiedź na rosnącą potrzebę stylizacji pasujących na wiele okazji, które są nie tylko efektowne, ale przede wszystkim wygodne.

Mikro french na lato 2026 – wiodący trend sezonu zaskakuje

Choć klasyczna wersja tego zdobienia nie wychodzi z mody, lato 2026 należy do mikro french manicure. Osobom, które śledzą trendy, termin ten nie jest obcy. Chodzi o malowaną na brzegu paznokcia cieniutką linię, która daje bardzo delikatny, harmonijny efekt. Mikro french najczęściej zdobi krótką, naturalną płytkę i pięknie podkreśla opaleniznę. Pierwszoplanową rolę odgrywają w nim kolory – letnie, wakacyjne, inspirowane owocowymi sorbetami czy naturą.

Baby Pink mikro french manicure – subtelna stylizacja na wiele letnich okazji

W tym sezonie stawiamy na róż we wszystkich jego odcieniach. W trendach pojawił się mikro french z pudrową bazą i cukierkowym akcentem. To stylizacja pełna dziewczęcego uroku, idealna na wiele okazji. Możesz dodać do niej odrobinę błysku, sięgając po top z drobinkami.

Jelly french w wersji mikro – manicure w odcieniach sorbetów, który zachwyca

Absolutnym hitem sezonu jest efekt galaretki na paznokciach, czyli półprzezroczystego, kolorowego wykończenia, które nie do końca kryje naturalną strukturę płytki. Francuska marka Manucurist dodaje do niego subtelny akcent w postaci mikro frencha. Całość wygląda świeżo, minimalistycznie i z letnim twistem. Najbardziej pożądane odcienie? Czerwień i róż.

Mikro french manicure w barwach lata 2026: od słonecznej żółci po limonkę

Mikro french to znakomity sposób na przemycenie w manicure kropli intensywnego koloru. To idealny kompromis pomiędzy subtelną, minimalistyczną stylizacją a tą bardziej wyrazistą. Jeśli masz oko na takie odcienie, jak limonkowa zieleń, słoneczna żółć czy brzoskwiniowy pomarańcz, ale nie chcesz malować nimi całej płytki, oto rozwiązanie, którego szukasz.

Błyszczący mikro french manicure robi wrażenie. Latem 2026 podkreśla opaleniznę

Brokatowe paznokcie mają aktualnie swój moment. Do trendów wróciły lakiery i topy z drobinkami idealnie nadające się do tworzenia stylizacji z cienką linią przy brzegu paznokcia. Mleczna baza z brokatem i pasek w kolorze fuksji? A może pudrowy róż z drobinką i ciemna zieleń? Ty decydujesz.