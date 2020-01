Kylie Jenner, jako właścicielka jednej z największych marek kosmetycznych, musi nie tylko być na bieżąco z nowinkami ze świata makijażu, fryzur i stylizacji paznokci, ale także sama wyznaczać nowe trendy. A w tym celebrytka sprawdza się bardzo dobrze.

Najnowszą propozycją, którą lansuje Kylie Jenner jest nietypowy sposób stylizacji paznokci. Celebrytka postanowiła połączyć ze sobą dwa mocne tredny – french manicure oraz zwierzęcy print. Nowość, którą zaprezentowała na swoim Instagramie, nazwała Leopard French.

Paznokcie pomalowane na delikatny beżowy kolor mają wyraźnie odciętą końcówkę, przez co nawiązują do klasycznego french manicure. Różnicą jest jednak to, że zamiast białej linii, Kylie wybrała zwierzęcy print. Cętki lamparta wyglądają oryginalnie, a sam pomysł na mani wydaje się być kontynuacją szylkretowego zdobienia, które gwiazdy pokochały jeszcze w 2019 roku.

Myślicie, że Kylie uda się wylansować nowy trend?