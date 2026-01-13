Wygląda na to, że tego trendu nic już nie zatrzyma. Popularna w 2025 roku koronka, najlepiej w zestawieniu spódnica koronkowa i oversizowa koszulka, została ogłoszona jako jednen z najpopularniejszych trendów 2026 roku. Populane będą nie tylko koronkowe i serwetkowe ubrania. Materiał ten odbije ślad również na branży beauty i wystroju wnętrz. Uwagę przyciąga koronkowa stylizacja paznokci. Jej popularność osiąga ponad 200% wzrost zainteresowania na Pintereście.

Zanim jednak przejdziemy do przeglądania najpiękniejzych koronkowych paznokci, sprawdźmy gdzie jeszcze będziemy mieli do czynienia z koronką, a połączenia będą naprawdę zaskakujące. Jak podaje Pinterest koronka pojawi się przede wszystkim w kurtkach bomberkach, które zyskają koronkowe kołnierzyki. Koronkowe będą paski, chusty na głowę, bandany na szyję, a nawet etui na telefony. Kto napędzi trend w tym roku? Oczywiście pokolenie Z i milenialsi. To między innymi te pokolenia pokazują nam, że więcej znaczy lepiej. Pokochają go zatem maksymaliści, fascynaci estetyki operowej i trendów takich jak glamoratti, extra celestial, poetcore.

Koronkowe paznokcie

Koronkowe paznokcie wkradały się do mody już w 2025 roku, a nawet wcześniej. Jak wyglądają te, które będą najpopularniejsze w 2026 roku? Poniżej zgromadziłyśmy 9 najładniejszych inspiracji z Pinteresta.