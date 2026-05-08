W maju nosimy paznokcie inspirowane magią natury, które łączą kolory budzącej się do życia przyrody i wyrafinowaną elegancję. Najlepszy przykład? Lily of the Valley nails, czyli manicure zdobiony motywem pachnących konwalii. Jest jednocześnie subtelny i szalenie efektowny.

Konwaliowy manicure – jak wygląda efekt Lily of the Valley nails?

Lily of the Valley nails to delikatny manicure zdobiony drobnym detalem w postaci kwiatu konwalii. Najczęściej utrzymany je w subtelnych odcieniach zieleni i mlecznej bieli, czasami z akcentami w pastelowym różu. Konwaliowe paznokcie, choć są kwintesencją wzorniczej delikatności, robią duże wrażenie i idealnie wpisują się w obowiązujące trendy. Wiosną 2026 manicure czerpie inspiracje ze świata natury i urzeka prostotą.

Jak namalować konwalie na paznokciach? Maj 2026 należy do tego wzoru

Wymarzony konwaliowy manicure pojawił się ostatnio na instagramowym profilu znanej, francuskiej marki Manucurist. Nagranie pokazuje, jak krok po kroku namalować konwalie na paznokciach. Niezbędne będą trwałe lakiery w odcieniach mlecznej zieleni i bieli, a także precyzyjny pędzelek i odrobina cierpliwości. Ten motyw wymaga dużego skupienia i delikatnych pociągnięć pędzlem, ale efekt zdecydowanie to wynagradza. Na początku zielonym kolorem malujemy łodygę i małe listki, a następnie białym – kwiatki w kształcie dzwonków.

Najpiękniejsze paznokcie w konwalie – inspiracje na maj 2026

Lily of the Valley manicure może być bardzo delikatny. Wystarczy, że postawimy na mleczną bazę i klasyczny wzór z akcentem w zielonym kolorze. Deseń może zdobić tylko wybrane paznokcie dla jeszcze bardziej subtelnego efektu.

Motyw konwalii na paznokciach dobrze łączy się też z innymi zdobieniami, np. klasycznym french manicure. To doskonałe duo zarówno na co dzień, jak i na specjalne, majowe okazje, takie jak komunie, przyjęcia w ogrodzie czy wesela.

Jeśli marzy Ci się pastelowy manicure, zamiast mlecznej bazy wybierz lakier w kolorze pistacji, który będzie stanowił tło całej stylizacji. Bardzo efektownie wyglądają też konwalie 3D stworzone przy pomocy specjalnego żelu.