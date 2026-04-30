W tym sezonie nosimy na paznokciach więcej niż jeden kolor. Kolorowy manicure wraca w najlepszym wydaniu: od fantazyjnych, geometrycznych wzorów aż po eleganckie, chromowane wykończenia. Wybrałyśmy najlepsze pomysły na stylizacje, które cieszą oko i przykuwają uwagę.

Choć wiele mówimy o powrocie do natury, moda na artystyczny manicure pełen kolorów trwa w najlepsze. W tym sezonie znów spoglądamy w stronę tęczowych zdobień, które pojawiają się w kontrze dla minimalistycznych stylizacji. Wyróżnia je przemyślany dobór barw, nieoczywiste wzory, trójwymiarowe detale i lśniące wykończenia. Efekt? Manicure, który zaskakuje elegancją i natychmiast przyciąga spojrzenia.

Kolorowy manicure na wiosnę i lato 2026 – jak wygląda?

Kolorowy manicure na wiosnę i lato 2026 to odpowiedź na popularny trend dopamine dressing. Wyraża czystą zabawę formą, przyciąga spojrzenia i jest idealnym dopełnieniem stylu. Może wyglądać jak barwna biżuteria albo urzekać subtelnością. Wszystko zależy od doboru odcieni. W trendach dominują zarówno delikatne pastele, jak i bardziej nasycone barwy, takie jak:

lawenda,

błękit,

pudrowy róż,

rozbielona żółć,

brzoskwinia,

pistacja,

fuksja,

czerwień,

kobalt,

zgniła zieleń.

Najlepiej łączyć je ze sobą, bazując na jednej tonacji, np. pastelowej, albo zestawiając ze sobą różne odcienie jednego koloru, np. pudrowego i cukierkowego różu. Tęczowy manicure na wiosnę i lato 2026 wyróżnia się też finezyjnym wzornictwem. To już nie tylko malowanie każdego paznokcia lakierem w innym kolorze, ale też różnego rodzaju desenie: kratka vichy, paski, groszki czy kwiatowe emblematy. Na tym nie koniec.

Pomysły na kolorowe paznokcie – wiosną i latem 2026 stawiamy na te zdobienia

Tęczowy manicure może być prawdziwym popisem sztuki zdobienia paznokci, ale w trendach są również prostsze, bardziej minimalistyczne stylizacje. Jeśli marzy Ci się odrobina koloru, ale z zachowaniem neutralnej bazy, idealnym rozwiązaniem może okazać się kolorowy french lub jego bardziej delikatna wersja, czyli mikro french. Połączenie mlecznego lub jasnoróżowego lakieru bazowego z liniami w kolorach tęczy wygląda subtelnie, ale z twistem.

Bardzo elegancko prezentuje się tęczowy manicure z geometrycznymi wzorami. Zaokrąglone kształty, miękkie linie, kropki i kreski w kontrastujących ze sobą kolorach to przepis na gustowną stylizację, która dodatkowo pięknie podkreśli muśniętą słońcem skórę.

Miłośniczki błysku na paznokciach zakochają się w chromowanym tęczowym manicure. To zdobienie, które zyskuje na znaczeniu dzięki wracającej w wielkim stylu modzie na lustrzany połysk. Wystarczy, że na lakiery w różnych kolorach nałożymy dopasowane do nich drobno zmielone pyłki, które nadają płytce charakterystyczny blask. To manicure, który pięknie mieni się w słońcu.