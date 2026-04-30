Kolorowe paznokcie na wiosnę i lato 2026. Najpiękniejsze pomysły na dopamine manicure
W tym sezonie nosimy na paznokciach więcej niż jeden kolor. Kolorowy manicure wraca w najlepszym wydaniu: od fantazyjnych, geometrycznych wzorów aż po eleganckie, chromowane wykończenia. Wybrałyśmy najlepsze pomysły na stylizacje, które cieszą oko i przykuwają uwagę.
Choć wiele mówimy o powrocie do natury, moda na artystyczny manicure pełen kolorów trwa w najlepsze. W tym sezonie znów spoglądamy w stronę tęczowych zdobień, które pojawiają się w kontrze dla minimalistycznych stylizacji. Wyróżnia je przemyślany dobór barw, nieoczywiste wzory, trójwymiarowe detale i lśniące wykończenia. Efekt? Manicure, który zaskakuje elegancją i natychmiast przyciąga spojrzenia.
Kolorowy manicure na wiosnę i lato 2026 – jak wygląda?
Kolorowy manicure na wiosnę i lato 2026 to odpowiedź na popularny trend dopamine dressing. Wyraża czystą zabawę formą, przyciąga spojrzenia i jest idealnym dopełnieniem stylu. Może wyglądać jak barwna biżuteria albo urzekać subtelnością. Wszystko zależy od doboru odcieni. W trendach dominują zarówno delikatne pastele, jak i bardziej nasycone barwy, takie jak:
- lawenda,
- błękit,
- pudrowy róż,
- rozbielona żółć,
- brzoskwinia,
- pistacja,
- fuksja,
- czerwień,
- kobalt,
- zgniła zieleń.
Najlepiej łączyć je ze sobą, bazując na jednej tonacji, np. pastelowej, albo zestawiając ze sobą różne odcienie jednego koloru, np. pudrowego i cukierkowego różu. Tęczowy manicure na wiosnę i lato 2026 wyróżnia się też finezyjnym wzornictwem. To już nie tylko malowanie każdego paznokcia lakierem w innym kolorze, ale też różnego rodzaju desenie: kratka vichy, paski, groszki czy kwiatowe emblematy. Na tym nie koniec.
Pomysły na kolorowe paznokcie – wiosną i latem 2026 stawiamy na te zdobienia
Tęczowy manicure może być prawdziwym popisem sztuki zdobienia paznokci, ale w trendach są również prostsze, bardziej minimalistyczne stylizacje. Jeśli marzy Ci się odrobina koloru, ale z zachowaniem neutralnej bazy, idealnym rozwiązaniem może okazać się kolorowy french lub jego bardziej delikatna wersja, czyli mikro french. Połączenie mlecznego lub jasnoróżowego lakieru bazowego z liniami w kolorach tęczy wygląda subtelnie, ale z twistem.
Bardzo elegancko prezentuje się tęczowy manicure z geometrycznymi wzorami. Zaokrąglone kształty, miękkie linie, kropki i kreski w kontrastujących ze sobą kolorach to przepis na gustowną stylizację, która dodatkowo pięknie podkreśli muśniętą słońcem skórę.
Miłośniczki błysku na paznokciach zakochają się w chromowanym tęczowym manicure. To zdobienie, które zyskuje na znaczeniu dzięki wracającej w wielkim stylu modzie na lustrzany połysk. Wystarczy, że na lakiery w różnych kolorach nałożymy dopasowane do nich drobno zmielone pyłki, które nadają płytce charakterystyczny blask. To manicure, który pięknie mieni się w słońcu.