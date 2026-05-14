Powrót do tradycyjnych lakierów powoli staje się faktem. Choć nie są tak trwałe, jak hybrydowe, potrafią dać schludny, elegancki efekt, który z dumą nosimy na paznokciach. Wybrałam te, z pomocą których można uzyskać czysty manicure w stylu dyskretnego luksusu. Są warte swojej ceny.

Od momentu, w którym dotarła do nas moda na hybrydowy manicure, klasyczne lakiery do paznokci odeszły w zapomnienie. Dziś wiele osób nie wyobraża sobie rezygnacji z hybrydy, ale pojawia się też coraz więcej takich, które świadomie decydują się na powrót do tradycyjnej stylizacji paznokci. Klasyczny manicure ma wiele plusów. Sprawia, że płytka wygląda zdrowo, staje się mocniejsza, a dbanie o nią w domowym warunkach staje się przyjemnym rytuałem. Aby jednak móc cieszyć się perfekcyjnym manicure bez wychodzenia z domu, warto sięgać po lakiery, które rzeczywiście dają efekt zadbanych dłoni jak po pielęgnacji luksusowymi kosmetykami.

Jaki klasyczny lakier do paznokci wybrać?

Mają odcienie jasnego różu lub mlecznej bieli, formułę wygładzającą nierówności i właściwości pielęgnacyjne. Najlepsze lakiery tradycyjne nie tylko pozwalają stworzyć estetyczny manicure, ale też wzmacniają płytkę. Na mojej liście ulubionych produktów znalazły się te, które dają transparentne, błyszczące wykończenie. Można też dowolnie łączyć je ze sobą.

1 Inglot Soap Effect Kup teraz Inglot Soap Effect to odżywka do paznokci, która daje efekt salonowego manicure bez wychodzenia z domu. Ma piękny, jasnoróżowy odcień i delikatnie wygładza nierówności. To prosty sposób na uzyskanie czystych, zadbanych paznokci bez lampy. Must-have, jeśli chcesz zyskać gotowy mani jednym produktem.

2 Manucurist Green Nail Polish Hotencia Kup teraz Ten odcień różu od kultowej francuskiej marki Manucurist wygląda niezwykle elegancko, szczególnie w połączeniu z bazą Active Smooth. Co więcej: to preparat stworzony z ekologicznych składników, które regenerują płytkę.

3 Essie Mademoiselle Kup teraz Ten kolor od Essie wygląda na paznokciach bardzo naturalnie i idealnie nadaje się do zdobień, np. klasycznego french manicure.

4 Manucurist Active Smooth Kup teraz Lakier dla miłośniczek naturalnego manicure. Dobrze wygląda solo, choć bardziej podkreśla naturalny kolor płytki niż pokrywa ją odcieniem, ale może też służyć jako baza pod kolor. Ma formułę, która wyrównuje powierzchnię płytki i daje efekt wypielęgnowanych dłoni.