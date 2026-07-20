Paznokcie nude na lato 2026 przyjmują kolor inspirowany wakacjami u babci, który idealnie współgra z opalenizną. Peach nails, czyli brzoskwiniowy manicure to kompromis pomiędzy stonowaną stylizacją a szczyptą letniego szaleństwa. Wyjaśniamy, jak go nosić w tym sezonie.

Paznokcie na lato nie muszą być zdobione wymyślnym wzorem, by robić wrażenie. Czasami naszą uwagę bardziej przykuwają minimalistyczne stylizacje, zwłaszcza kiedy wyróżnia je kolor – soczysty, a jednocześnie subtelny i podkreślający wakacyjną opaleniznę. Dokładnie tak działa odcień dojrzałej brzoskwini, który w tym sezonie nosimy na paznokciach w różnych odsłonach.

Peach nails na lato 2026 – jak wyglądają modne brzoskwiniowe paznokcie tego sezonu?

Brzoskwiniowy manicure na lato 2026 przyjmuje przeróżne formy: od jednolitego lakieru po delikatne zdobienia ombre. Jeśli pojawia się jedynie jako wzór na płytce, łączy się z transparentną, cielistą bazą, z którą tworzy bardzo harmonijną całość. W modzie są wszystkie jego odcienie: od mlecznej brzoskwini, aż po nasycone tony wpadające w koral. Najlepszy efekt uzyskuje się przez dopasowanie koloru do karnacji.

Brzoskwiniowe paznokcie na lato 2026 – inspiracje

Najprostszy sposób na brzoskwiniowy manicure to pokrycie całej płytki lakierem w odcieniu dojrzałego owocu. Dobrym pomysłem są nie tylko klasyczne emalie zapewniające pełne krycie, ale też te o żelowym wykończeniu, dające efekt galaretki na paznokciach.

W trendach zauważyć można brzoskwiniowy french manicure, a dokładniej dwie jego wersje: tradycyjną, w stylu lat 2000. – z szerokim paskiem zdobiącym brzeg paznokcia i subtelniejszą – mikro, z cieniutką linią wzdłuż krawędzi płytki. Niezależnie od wariantu te stylizacje wyglądają świeżo i niezwykle elegancko.

Brzoskwiniowe wzory na paznokciach latem 2026 są esencją subtelności. Są utrzymane w jasnej, pastelowej kolorystyce i przyciągają wzrok swoją prostotą. Pomyśl o cienkich, pastelowych paskach wzdłuż płytki albo delikatnych falach malowanych cienkim pędzelkiem.

Z mody nie wychodzi również brzoskwiniowy manicure z metalicznym, chromowanym połyskiem. Takie lśniące paznokcie w soczystym kolorze pięknie odbijają światło słoneczne i sprawiają, że skóra wygląda na muśniętą słońcem.