Klasyczny french ma konkurencję. Latem 2026 w wielkim stylu wraca włoski manicure, który zachwyca elegancją i sprawia, że dłonie wyglądają na smuklejsze. Ta technika malowania paznokci daje efekt dyskretnego luksusu.

Trendy w zdobieniu paznokci zmieniają się szybko. Zdarza się jednak, że nie koncentrują się na konkretnym kolorze czy wzorze, lecz na specjalnej metodzie malowania płytki. Dokładnie tak definiuje się włoski manicure – technikę, która optycznie wysmukla paznokcie i doskonale wpisuje się w estetykę clean-girl.

Italian manicure – na czym polega włoski sposób malowania paznokci?

Italian manicure polega na nakładaniu lakieru na środku płytki w taki sposób, by przy bokach paznokci pozostawić bardzo cienkie, prawie niewidoczne, niepomalowane linie. Malowanie tą techniką tworzy iluzję dłuższej i smuklejszej płytki, bez konieczności przedłużania jej. Chodzi o proporcje i złudzenie optyczne.

Włoski manicure dobrze prezentuje się zarówno na krótkiej, jak i długiej płytce. Pasuje idealnie do paznokci w kształcie kwadratu lub migdału. Co więcej: przez to, że nie narzuca koloru ani wzoru, daje wiele możliwości noszenia go na wiele sposobów.

Pomysły na włoski manicure – jak nosić go latem 2026?

W przypadku italian manicure ogranicza nas wyłącznie wyobraźnia. Latem 2026 warto sięgnąć po jeden z najmodniejszych odcieni, które podkreślają opaleniznę, np. błękit, mleczną biel czy soczysty pomarańcz. Wystarczy precyzyjnie pomalować paznokcie lakierem w wybranym kolorze, pozostawiając cienki margines niepokryty emulsją przy bocznych krawędziach płytki. Efekt będzie nowoczesny, bardzo elegancki i stylowy.

Dobrym wyborem będzie też włoski manicure w klasycznym kolorze, takim jak burgund, mleczny róż czy czekoladowy brąz.