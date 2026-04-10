Manicure w kwiaty to trend, który wraca jak bumerang – regularnie, co sezon. Tej wiosny ponownie urzeka nas subtelnością, klasą i nieoczywistymi połączeniami barw. Choć na pierwszy rzut oka wygląda na trudny do wykonania, pozory mylą. Oto trzy proste techniki malowania kwiatów na paznokciach, do których nie potrzebujesz ani umiejętności, ani specjalnych narzędzi.

Czy manicure w kwiaty można zrobić samodzielnie? Zdecydowanie tak i jest to prostsze, niż może się wydawać. Kluczem do uzyskania misternych, florystycznych motywów jest odpowiednia technika, która nie wymaga od nas ani wprawy, ani specjalistycznego sprzętu. Wystarczy odrobina cierpliwości i zdolności manualnych, by stworzyć wymarzony efekt floral manicure zgodny z wiodącymi trendami na wiosnę 2026.

Kwiaty na paznokciach malowane wsuwką do włosów – efekt, który zaskakuje

Płatki kwiatów na paznokciach możemy malować cienkim, precyzyjnym pędzelkiem albo specjalną sondą, ale równie dobrze sprawdzi się… wsuwka do włosów. Wystarczy, że nabierzemy lakier na zaokrągloną końcówkę spinki, a następnie odbijemy małe stemple na płytce w formie okręgu, a stworzymy wzór w stylu retro. Po wyschnięciu tej warstwy lakieru możemy namalować środki kwiatów w kontrastowym kolorze. Na koniec stylizację utrwalamy błyszczącym topem.

Jak malować kwiatki na paznokciach drewnianym patyczkiem?

Sprawdzonym sposobem na stokrotki na paznokciach jest malowanie płatków kwiatów przy pomocy cienkiego, drewnianego patyczka. Egzamin zda ten, którego często używamy do usuwania skórek przy paznokciach. Podobnie, jak w przypadku wsuwki do włosów, końcówkę patyczka traktujemy jak stempel. Nabieramy niewielką ilość lakieru i odbijamy pieczątki tworzące kształt okręgu. Środki możemy namalować wykałaczką. Efekt będzie subtelniejszy, bardzo dziewczęcy i elegancki.

Malowanie kwiatów na paznokciach klasycznym pędzelkiem

A co jeśli nie mamy pod ręką ani wykałaczki ani spinki do włosów? Oryginalny manicure w kwiaty możemy stworzyć bez użycia dodatkowych narzędzi. Najlepiej wykorzystać do tego płaski, zaokrąglony pędzelek – dokładnie ten dołączony do lakieru. Zamiast malować całą płytkę w rogu tworzymy nim trzy płatki, które do złudzenia przypominają kolorowe kwiaty. Każdą warstwę utrwalamy w lampie UV/LED. Na koniec domalowujemy środki w kontrastowym odcieniu i utrwalamy całość topem.