Harry Styles to jeden z najbarwniejszych artystów młodego pokolenia, który słynie z nieco ekstrawaganckiego wizerunku. Piosenkarz nie boi się bowiem sięgać po kobiece, wydawałoby się, elementy garderoby czy dodatki, czym wywołuje wiele spekulacji, co do własnej orientacji.

Harry Styles ściął włosy. Fani są załamani

Jednym z jego znaków rozpoznawczych jest też zamiłowanie do manicure – Styles już wielokrotnie pokazywał się z pomalowanymi paznokciami, czyniąc kolorowy mani już niemalże stałym elementem swojego wizerunku.

Jak się okazuje, z powodzeniem wyznacza także trendy w tej dziedzinie. Jego ostatni mani spotkał się bowiem z wielkim uznaniem zarówno fanów, jak i stylistek.

Noah Centineo ściął włosy. „Oszpeciłeś się”

Styles, który niedawno wydał swój drugi album solowy Fine Line, postanowił zaczerpnąć z niego inspirację na najnowszą stylizację paznokci. Jej autorką jest manikiurzystka Britney Tokyo, która w charakterystycznym już dla Stylesa stylu, stworzyła mu na paznokciach niemały miszmasz.

Kolejny gwiazdor „Stranger Things” poddał się metamorfozie. Wybrał bardzo kontrowersyjne cięcie

I tak na jego paznokciach poza tytułem albumu znalazły się wiśnie, truskawki, czy kiwi, które nawiązują z kolei do tytułów jego utworów.