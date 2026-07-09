Miękkie światło, ciepłe kolory, subtelny połysk – manicure inspirowany magiczną złotą godziną zachwyca malarskim efektem i barwami, które podkreślają opaleniznę. Na czym polega i jak go zrobić? Wyjaśniamy.

Golden hour nails – co to za manicure na lato 2026?

Golden hour nails to manicure inspirowany światłem i kolorami nieba o zachodzie słońca, stąd jego nazwa nawiązująca do słynnej “złotej godziny”. Na paznokciach pojawiają się ciepłe odcienie pomarańczu, żółci, czerwieni, różu i fioletu, które przenikają się, tworząc efekt subtelnego gradientu. W trendach dominują stylizacje bazujące na technice aury lub akwareli. To one pozwalają uzyskać miękkie, płynne przejścia pomiędzy barwami bez wyraźnego kontrastu za to z malarskim sznytem.

Dlaczego paznokcie inspirowane zachodem słońca wracają latem 2026?

Manicure w kolorach złotej godziny ma w sobie coś wyjątkowego, podobnie jak moment, w którym słońce powoli znika za horyzontem, a na niebie malują się odcienie błękitu, różu i żółci. Ramon Duran – kalifornijski stylista paznokci i ekspert portalu Cosmopolitan, przyznaje, że ten efekt oddaje nie tylko paletę barw, ale też emocje. Ponadto doskonale komponuje się z wakacyjną opaleniznę i pasuje idealnie do letnich stylizacji.

Jak zrobić manicure golden hour? Paznokcie w kolorach zachodzącego słońca

Sekret paznokci inspirowanych złotą godziną tkwi w płynnym gradiencie kolorystycznym, który można uzyskać na kilka sposobów. Kolory nieba o zachodzie słońca możemy nakładać na płytkę gąbeczką lub małym pędzelkiem, tworząc miękkie, malarskie przejścia pomiędzy odcieniami.

Inną metodą jest technika aura nails, która zakłada umieszczenie jednego odcienia na środku płytki, a drugiego w formie subtelnego obramowania. Chodzi o rozproszenie kolorów, miękkie światło i ciepłe, nasycone barwy.