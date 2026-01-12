Możemy zachwycać się misternymi zdobieniami na paznokciach, ale jeden z wiodących trendów sezonu jest kwintesencją minimalizmu. Glass nails to manicure, który urzeka elegancją i idealnie wpisuje się w estetykę clean-girl.

Glass nails – co to za manicure?

Glass nails to lśniące, przejrzyste paznokcie, które wyglądają jak pokryte taflą szkła, zwykle w delikatnych, jasnych tonacjach, takich jak subtelny róż czy mleczny beż. Szklany manicure to alternatywa dla chromowanego i perłowego wykończenia. Zamiast metalicznego połysku, daje bardzo naturalny, czysty efekt. Trend, który zdobywa coraz większą popularność na całym świecie, to pokłosie mody na koreańską pielęgnację i glass skin. Podobnie, jak w przypadku skóry, w manicure również dążymy do zdrowego blasku.

Jak zrobić szklany manicure? Glass nails w praktyce

Podstawą jest odpowiednie przygotowanie płytki, bo jak przekonują eksperci: glass manicure wygląda najlepiej, kiedy dokładnie usuniemy skórki i zadbamy o idealny kształt paznokci. Dopiero wtedy nakładamy bazę, najlepiej jasnoróżową, mleczną lub w odcieniu nude. Kolejny krok to wtarcie niewielkiej ilości pyłku chrom, a następnie – wykończenie błyszczącym top coatem typu high gloss. Tak wykonany manicure będzie wyglądał świeżo, estetycznie i niezwykle elegancko przez kilka tygodni.