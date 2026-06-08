Podczas gdy w manicure nieustannie poszukujemy nowych, nieszablonowych rozwiązań, w pedicure lubimy wracać do sprawdzonej klasyki. Latem 2026 obok malowania paznokci u stóp lakierami w stonowanych odcieniach w modzie będzie french. Wybrałyśmy 4 pomysły na francuski pedicure idealny zarówno do ulubionych japonek, jak i eleganckich sandałów na obcasie.

Micro french pedicure, czyli delikatne zdobienie na lato 2026

Gdy w grę wchodzi elegancki pedicure, najlepiej sprawdza się zasada: mniej znaczy więcej. Najbardziej szykownie wyglądają subtelne, minimalistyczne zdobienia wpisujące się w estetykę clean-girl. Jednym z nich jest micro french, czyli pedicure z jasnoróżową bazą i cieniutką linią zdobiącą krawędź paznokcia. Ta stylizacja sprawia, że stopy prezentują się bardzo estetycznie, a efekt nie jest przerysowany, lecz wyważony i z klasą.

Kolorowy french pedicure podkreśla opaleniznę

Masz ochotę na klasyczną stylizację z odrobiną koloru? Dobrym rozwiązaniem może okazać się francuski pedicure, w którym zamiast białego paska pojawi się cienka linia w innych odcieniu. Latem 2026 wybieramy delikatne, pastelowe tony, takie jak lawenda, mięta, pudrowy róż czy błękit, albo sięgamy po lakiery w bardziej wyrazistych barwach, np. czerwieni czy zieleni. Połączenie neutralnej bazy z modnym kolorem w postaci małego detalu tworzy harmonijną całość, która wygląda elegancko i sprawia, że opalenizna wygląda jeszcze bardziej promiennie.

Glazurowany francuski pedicure – elegancja na lato 2026

Kilka sezonów temu świat oszalał na punkcie glazed donut nails Hailey Bieber. W tym roku trend przenosi się do pedicure. W modzie będzie french z lśniącym, perłowym wykończeniem, który robi duże wrażenie i pasuje idealnie do sandałków na szpilce czy kreacji na wyjątkowe okazje. Jak to zrobić? Na gotowy pedicure wystarczy nałożyć drobno zmielony, chromowany pyłek, a następnie wetrzeć go w płytkę, aż powstanie charakterystyczna, połyskująca tafla.

Milky french pedicure, czyli biel w roli głównej

Bardzo efektownie może wyglądać również mleczny francuski pedicure, czyli połączenie transparentnej, mlecznej bazy z białymi paskami zdobiącymi krawędź płytki. Ta stylizacja podkreśla opaleniznę i bardzo dobrze współgra z minimalistycznymi sandałkami i klapkami ze skóry. To doskonały wybór dla osób, które gustują w jasnych, delikatnych, ale bardzo nowoczesnych zdobieniach paznokci.