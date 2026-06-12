Wiele lat temu nosiły go Carole Lombard i Bette Davis. Dziś wraca w wielkim stylu. Half moon manicure balansuje pomiędzy gustownym minimalizmem a stylową wyrazistością. To jedna z najmodniejszych stylizacji paznokci na lato 2026.

W dobie dyskretnego luksusu poszukujemy pomysłów na manicure, które łączą wyrafinowaną elegancję z modowym twistem. Manicure z motywem półksiężyca idealnie wpisuje się w konwencję – jest jednocześnie prosty i efektowny.

Half moon manicure – jak wygląda ta modna stylizacja paznokci na lato 2026?

Half moon manicure to odwrotność klasycznego frencha. Zamiast podkreślać brzeg paznokcia skupiamy się na jego podstawie, malując płytkę w taki sposób, by przy skórkach powstał odznaczający się kolorystycznie kształt półksiężyca. Może pozostać niepomalowany albo wręcz przeciwnie – mieć odcień kontrastujący z pozostałą częścią stylizacji. To charakterystyczne zdobienie ma długą historię. W latach 30. nosiły je ikony kina. Dziś to kompromis pomiędzy eleganckim minimalizmem a efekciarskim wzornictwem.

Jak malować paznokcie w półksiężyce?

Manicure w kształcie półksiężyca najlepiej prezentuje się na naturalnej płytce w kształcie owalu, migdała lub kwadratu. Eksperci podkreślają, że ważnym krokiem jest odpowiednie przygotowanie skórek tak, by dłonie wyglądały na zadbane. Najpierw musimy pomalować płytkę bazowym lakierem, a następnie tworzymy kolorystyczne odcięcie. Jak? Wystarczy cienkim pędzelkiem namalować linię, która wyznaczy kształt, a następnie wypełnić go kolorem Możemy użyć również specjalnego szablonu, który pozwoli na stworzenie precyzyjnej linii. Całość dopełni błyszczący top.

Paznokcie półksiężyce na lato 2026 – najmodniejsze stylizacje sezonu

Latem 2026 do łask wracają najbardziej klasyczne odsłony tego trendu, jak manicure vintage w kolorze czerwonym z półksiężycem przy skórkach w kolorze naturalnej płytki. To zdobienie wygląda efektownie i pozwala na dłużej zapomnieć o odroście.

Jeśli cenisz minimalistyczne stylizacje paznokci, sprawdź half moon manicure w tonach mlecznego różu i bieli. Takie proste zdobienie to ciekawa alternatywa dla klasycznego frencha, pasujące do każdej okazji.

Absolutnym hitem lata 2026 są paznokcie w półksiężyce w soczystych, energetycznych kolorach, takich jak błękit baby blue, bazyliowa zieleń, krwisty pomarańcz czy maślana żółć. Z powodzeniem możemy łączyć je ze sobą w pary na zasadzie kontrastu. Taki graficzny manicure robi ogromne wrażenie i pięknie podkreśla opaleniznę.

W modzie są też subtelniejsze stylizacje, np. half moon manicure z jasnoróżową bazą i wybranym, pastelowym kolorem przy skórkach. To doskonały sposób na urozmaicenie klasycznego, minimalistycznego zdobienia.