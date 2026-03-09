Nie tylko pudrowy róż i klasyczny beż. W trendach pojawił się inny ciekawy trend – Diet Coke nails – manicure w kolorze słodkiego musującego napoju. Uroku dodaje mu połyskujące w świetle, lśniące wykończenie.

Diet Coke nails – jak wygląda manicure inspirowany dietetyczną colą?

Diet Coke nails to odpowiedź świata beauty na popkulturowy fenomen legendarnego, słodkiego napoju. Jak przekonują eksperci portalu Byrdie, to już nie tylko zdobienia nawiązujące do słynnej puszki, ale przede wszystkim manicure w kolorze dietetycznej coli, który urzeka intensywnością barw i połyskującym wykończeniem. Bazą jest zawsze jeden z głębokich, mocno nasyconych odcieni brązu lub klasyczna czerń, a kropką nad i – mieniące się drobinki inspirowane musującymi bąbelkami.

Manicure w kolorze Diet Coke – dla kogo będzie idealny?

To rozwiązanie przypadnie do gustu miłośniczkom ciemniejszych kolorów na paznokciach, ale nie tylko. Diet Coke nails to manicure bardzo uniwersalny, ale z delikatnym twistem. Dzięki temu może okazać się dobrą alternatywą dla odcieni nude czy pastelowych tonów.

Jak uzyskać efekt Diet Coke na paznokciach?

Podstawą jest lakier w ciemnym kolorze. Najbardziej pożądane są odcienie ciemnego brązu, np. espresso, ale możesz postawić też na niezawodną czerń. Efekt iskrzących drobinek można z kolei uzyskać na kilka sposobów. Postaw na lakier z brokatem albo magnetyczne cat-eye, a paznokcie będą pięknie mienić się w słońcu.