Jeans w modzie od dekad jest symbolem ponadczasowej klasyki i idealną bazą wielu stylizacji. W tym sezonie podobnie myślimy o manicure. Denim nails to jeden z najbardziej nieoczywistych trendów w zdobieniu paznokci na wiosnę 2026. Jak wygląda i dlaczego warto na niego postawić? Odpowiadamy.

Trendy w manicure niejednokrotnie inspirowane były światem mody. Tylko w ostatnich sezonach głośno było o chiffon nails – jasnoróżowych paznokciach wzorowanych na delikatnej teksturze szyfonu, czy velvet manicure – efekcie połyskującego w świetle weluru. W tym sezonie idziemy o krok dalej. W modzie będzie denim manicure łączący neutralny kolor z przykuwającym uwagę wykończeniem.

Denim nails – co to za manicure?

Denim nails to manicure inspirowany barwą i teksturą jeansu. Paznokcie mają odcień niebieskiego: od delikatnego błękitu, przez gołębią szarość, aż po intensywniejszy granat. Efekt robi jeszcze większe wrażenie dzięki charakterystycznej fakturze, którą zwykle uzyskuje się przy pomocy lakierów magnetycznych typu cat-eye dających na płytce iluzję prawdziwego materiału.

Dla kogo denim manicure będzie dobrym wyborem?

Paznokcie w kolorze denimu mogą okazać się równie uniwersalne jak ulubiona para jeansów. To idealne rozwiązanie dla osób, które gustują w neutralnych odcieniach lakierów, ale szukają odmiany dla tonów nude czy jasnego różu. Poza tym ten kolor może być dobrym punktem wyjścia dla oryginalnych zdobień, klasycznych wzorów czy trójwymiarowych aplikacji.

Jak uzyskać efekt jeans nails na paznokciach?

Klasyczny denim manicure to połączenie lakieru w wybranym odcieniu błękitu i efektu kociego oka. Trend ten daje jednak wiele możliwości eksperymentowania z kolorem i fakturą. Ciekawym rozwiązaniem będzie denim aura manicure – z delikatną, granatową aureolą, ale też metaliczny połysk uzyskany przy pomocy chromowanego pyłku czy glass-nails w szaro-niebieskim kolorze.