Moda na paznokcie w zwierzęce wzory trwa w najlepsze. Po klasycznej panterce i efekcie bambi przyszedł czas na dalmatian manicure. To zdobienie urzeka urokiem i elegancją w zupełnie nowym wydaniu. Podpowiadamy, jak je nosić w tym sezonie.

Zwierzęce wzory zdominowały trendy nie tylko na wybiegach. Panterka, krowie łaty i lamparcie cętki królowały też w salonach paznokci. Pod koniec 2025 roku na horyzoncie pojawił się kolejny deseń, który szturmem podbił świat beauty. Bambi nails, bo o tym zdobieniu mowa, to jednak zaledwie zapowiedź nowego nurtu, który będzie wiódł prym w nadchodzących miesiącach. W nową estetykę wpisuje się też dalmatian manicure – stylizacja, która łączy nostalgię z nowoczesnym, modowym sznytem.

Dalmatian nails – co to za manicure?

Dalmatian nails to nic innego, jak białe paznokcie w czarne cętki inspirowane sierścią dalmatyńczyka. Bazą najczęściej jest klasyczny, mleczny kolor, na który nakłada się punktowo czarny lub ciemnobrązowy lakier, tworząc delikatnie rozmyte małe plamki. Manicure, którego nie powstydziłaby się bajkowa Cruella De Mon, to kwintesencja elegancji z modowym twistem.

Jak nosić dalmatian manicure? Inspiracje

Trend szybko zyskuje coraz większą popularność, a w sieci możemy znaleźć przeróżne pomysły na gustowny dalmatian manicure. Delikatny, nieregularny wzór dobrze wygląda solo, ale też w połączeniu z innymi zdobieniami, np. z kroplą czerwieni czy różu. Miłośniczki elegancji i paznokci w duchu clean-girl pokochają dalmatian french – z deseniem na tle jasnoróżowej bazy. Dobrym pomysłem będzie też ozdobienie wzorem tylko jednego paznokcia. Niezależnie od tego, który wariant wybierzesz, możesz być pewna, że ten manicure będzie najmodniejszym dodatkiem do każdej stylizacji.