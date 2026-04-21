Choć czerwone paznokcie są synonimem klasycznej elegancji, nie są najczęściej wybieranym manicure na wiosnę. W tym sezonie może się to zmienić. W trendach właśnie pojawił się odcień, który wygląda szykownie i świeżo. Dlaczego odcień spicy red zdobywa coraz więcej zwolenniczek?

Spicy red nails – jak wyglądają modne, czerwone paznokcie na wiosnę 2026?

Spicy red nails to manicure w soczystym, mocno nasyconym czerwonym kolorze z delikatnymi, różowymi podtonami. Jego odcień porównuje się do barwy ostrej papryczki chili. Jego głębię podkreśla dodatkowo połyskujący top, który sprawia, że efekt jest wyrazisty, charakterny, a jednocześnie bardzo elegancki i świeży.

Pikantna czerwień najczęściej zdobi krótką, naturalną płytkę i pięknie podkreśla muśniętą słońcem skórę. Co więcej: świetnie sprawdza się przy wielu okazjach. O kolorze zrobiło się głośno po tym, jak pojawił się w kolekcji kultowej, francuskiej marki Manucurist. Dziś coraz chętniej sięgają po niego najpopularniejsze stylistki paznokci i trendsetterki.

Manicure w kolorze spicy red – dla kogo będzie idealnym wyborem?

Paznokcie w odcieniu spicy red to idealny wybór dla osób, które szukają alternatywy dla mlecznej bieli czy popularnych w tym sezonie pastelowych tonacji. Trafi w gusta miłośniczek klasyki, ale też fanek efektownych stylizacji z twistem, które marzą, by ich paznokcie wyglądały elegancko i z klasą bez zbędnych zdobień.

Najpiękniejsze czerwone paznokcie na wiosnę – odcień spicy red w różnych odsłonach

Soczysta, pikantna czerwień dobrze wygląda przede wszystkim w minimalistycznych stylizacjach, kiedy zdobi krótkie, naturalne paznokcie. Wystarczy dodać kroplę nabłyszczającego topu, by zyskać salonowy efekt w duchu dyskretnego luksusu.

Wrażenie robi też elegancki mikro french manicure w odcieniu spicy red. Bazę stanowi półprzezroczysty lakier w kolorze zbliżonym do naturalnej barwy płytki, a brzeg zdobi cienka linia w czerwonym kolorze.

Lakier w odcieniu spicy red idealnie nadaje się też do zdobień, takich jak delikatne kropki, kwiatowe akcenty czy kratka vichy.