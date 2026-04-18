Trendy w manicure tej wiosny balansują pomiędzy eleganckim minimalizmem a wyrazistym wzornictwem. Najlepszy przykład? Confetti nails – paznokcie w kolorowe kropki robią furorę wśród osób, które uwielbiają klasyczne stylizacje z nutą szaleństwa.

Czy delikatny manicure może nas jeszcze czymś zaskoczyć? Trendy na wiosnę 2026 udowadniają, że tak. W modzie prym wiodą delikatne stylizacje, mleczne bazy i półtransparentne wykończenia zdobione bardzo subtelnymi, barwnymi wzorami. Na ich tle wyróżnia się efekt confetti – manicure idealny nie tylko na specjalne okazje, ale też na co dzień.

Confetti manicure – jak wygląda ta stylizacja paznokci na wiosnę 2026?

Confetti nails to wariacja na temat najmodniejszego w tym sezonie manicure w groszki. Bazą są zawsze odcienie pudrowego różu, mlecznej brzoskwini lub złamanej bieli, a drobny wzór przypomina kolorowe confetti. W praktyce chodzi o malowanie na płytce małych kropek w różnych odcieniach czerwieni, różu, żółci, zieleni czy błękitu. Możemy użyć do tego specjalnej sondy z zaokrągloną końcówką albo drewnianego patyczka. Efekt, choć subtelny, przyciąga spojrzenia i pasuje do wielu okazji.

Pomysły na confetti manicure – najpiękniejsze inspiracje na wiosnę 2026

Manicure z efektem confetti może być minimalistyczny. Wystarczy dobrze dobrana, cielista baza i małe kropki w różnych kolorach. W mediach społecznościowych nie brakuje jednak bardziej wyszukanych wersji tej stylizacji.

Bardzo elegancko prezentuje się francuski manicure confetti. Jego podstawą jest ponadczasowa klasyka, ale delikatny, kolorowy wzór sprawia, że całość wygląda niebanalnie, a jednocześnie wciąż z klasą.

Uwagę przykuwa też confetti manicure z kolorowymi kryształkami. Zamiast malować kropki tradycyjnym lakierem, możemy stworzyć wzór, przyklejając do płytki mikro-kamienie w różnych odcieniach. To idealny wybór dla osób ceniących stylizację z błyskiem.