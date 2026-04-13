Z początkiem wiosny wraca manicure, który kilka lat temu zrewolucjonizował trendy. Chrome nails, czyli paznokcie zdobione połyskującym pyłkiem, urzekają barwami i perfekcją wykonania. To idealny wybór zarówno dla minimalistek, jak i miłośniczek efektownych wzorów.

Chrome manicure na wiosnę 2026 – jak wygląda?

Chromowany manicure na wiosnę 2026 łączy subtelne, jasne kolory i mieniący się w świetle błysk dający iluzję płynnego metalu. W modzie będą zarówno wariacje na temat kultowych paznokci Hailey Bieber o wdzięcznej nazwie glazed donut nails, jak i połyskujący french czy minimalistyczne stylizacje w pastelowych kolorach: od mlecznej bieli aż po bardziej nasycone barwy. Wśród najmodniejszych wyróżnić możemy takie odcienie, jak:

lawendowy,

błękitny,

maślany,

brzoskwiniowy,

pistacjowy.

Nowością są zdobienia typu ombre wykończone drobno zmielonym pyłkiem czy modne w tym sezonie wzory, które w połączeniu z lśniącym finiszem zyskują jeszcze bardziej elegancki wymiar.

Najpiękniejsze paznokcie chrome na wiosnę 2026 – inspiracje

Wiosną zamiast ciężkich, metalicznych stylizacji, wybieramy lżejsze, połyskujące zdobienia. W trendach dominować będą półprzezroczyste bazy i pastelowe barwy. Mowa nie tylko o takich propozycjach, jak baby blue glazed manicure, ale też o naturalnie wyglądających, jasnoróżowych paznokciach z delikatnym efektem lśniącej tafli. To stylizacja idealna dla miłośniczek czystego mani w stylu clean-girl.

Jedną z najmodniejszych opcji na wiosnę jest chrome french manicure. To klasyczne zdobienie wygląda niezmiennie bardzo elegancko, ale dzięki mieniącym się drobinkom nabiera bardziej modowego charakteru. W najciekawszych stylizacjach tradycyjną, białą końcówkę zdobiącą krawędź płytki zastępują linie w odcieniach butter yellow czy matcha green.

Bardzo ciekawy efekt daje połączenie chromowanego pyłku i efektu ombre. Kolorystyczny gradient może mieć bardzo neutralne odcienie zbliżone do naturalnego koloru płytki albo wręcz przeciwnie – soczyste tony inspirowane owocowymi sorbetami.

Pyłek chrome może być też ostatnim szlifem w manicure we wzory, np. paski czy groszki. Takie połączenia robią duże wrażenie i wbrew pozorom przypadną do gustu nie tylko maksymalistkom. Dzięki delikatnym barwom prezentują się naprawdę subtelnie i elegancko.

Jak uzyskać efekt chromu na paznokciach wiosną 2026?

Chromowany połysk na paznokciach to jedno z najbardziej efektownych i najprostszych do wykonania zdobień w tym sezonie. Kluczem jest wybór koloru oraz odpowiedniego pyłku, który da efekt delikatnie mieniącej się poświaty. Manicure wykonujemy standardowo, utwardzając w lampie UV/LED każdą kolejną warstwę. Na wybrany lakier hybrydowy nakładamy pyłek, wcieramy go w płytkę, a następnie ponownie utwardzamy. Całość wykańczamy topem.