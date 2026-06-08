Chromowany manicure od kilku sezonów stale króluje w trendach. Latem 2026 wraca w zupełnie nowej odsłonie. Jest kolorowy, lśniący i wspaniale podkreśla opaleniznę. To jeden z wiodących trendów w zdobieniu paznokci najbliższych miesięcy.

Chrome manicure na lato 2026 – jak wyglądają najmodniejsze stylizacje z lustrzanym połyskiem?

Chromowany manicure na lato 2026 to połączenie intensywnego koloru z błyszczącym finiszem. Zamiast popularnych do niedawna mlecznych i jasnoróżowych tonacji w tym sezonie w trendach pojawiają się soczyste barwy inspirowane naturą. Dzięki temu stylizacje są wyraziste, pięknie mienią się w słońcu i podkreślają wakacyjną opaleniznę.

Wśród najbardziej pożądanych kolorów wymienić należy odcienie koralu, masełkowej żółci, cukierkowego różu czy brzoskwini. W modzie jest też wariacja na temat mermaid manicure, czyli efektu rybiej łuski na paznokciach, która łączy w sobie bladoróżową bazę i błękitny połysk.

Dlaczego chromowany manicure wraca latem 2026 w takim wydaniu?

Nowa odsłona manicure z efektem tafli to konsekwencja tego, co działo się na wybiegach. Lato 2026 przynosi powrót takich trendów, jak dopamine dressing, który zakłada zabawę barwami wprawiającymi nas w dobry nastrój. Intensywne, energetyczne odcienie nosimy w tym sezonie również na paznokciach, a drobno zmielony, chromowany pyłek może nie tylko dodawać im blasku, ale też delikatnie zmieniać ich tonacje. To idealny sposób na manicure na wakacje czy upalne dni w mieście.

Modne paznokcie z efektem glazury na lato 2026 – inspiracje

Od paznokci w odcieniach owocowych sorbetów aż po klasyczne zdobienie w kolorze butter yellow – najmodniejszy chromowany manicure na lato 2026 urzeka przede wszystkim kolorem. Wybrałyśmy kilka stylizacji, które warto zobaczyć przed wizytą u manikiurzystki.

Jelly Glazed Nails, czyli kolorowy manicure z efektem tafli na lato 2026

Chromowany pyłek w tym sezonie nakładamy na bazę w intensywnym, soczystym odcieniu, np. landrynkowym czy brzoskwiniowym. Na instagramowym profilu znanej francuskiej marki Manucurist pojawił się pomysł na stylizację z efektem lustrzanego połysku w takiej kolorystyce. Możesz wybrać tylko jeden kolor albo pomalować każdy paznokieć innym lakierem. Delikatne, lśniące wykończenie sprawi, że całość będzie wyglądać bardzo efektownie i dobrze skomponuje się z muśniętą słońcem skórą.

Cherry Glazed Nails, czyli wiśniowe paznokcie z efektem glazury

Połączenie kolorowego lakieru do paznokci z chromowanym pyłkiem może dać nieoczekiwany efekt. Dokładnie tak jest w przypadku klasycznej, wiśniowej czerwieni, która po dodaniu błyszczącej warstwy, zyskuje chłodny, błękitny połysk. Wygląda luksusowo i z klasą.

Koralowe paznokcie z pyłkiem chrome – modna stylizacja na lato 2026

Jeśli szukasz pomysłu na letni manicure, który robi duże wrażenie, sięgnij po koralowy lakier do paznokci i srebrzysty pyłek. Połączenie tych dwóch produktów pozwala uzyskać świeży, soczysty efekt idealny na wakacje.