Paznokcie cat-eye już dawno podbiły serca miłośniczek błyszczących zdobień. W tym sezonie wracają w odmienionej odsłonie. Zamiast tonów burgundu i czekolady mają najpiękniejsze odcienie wiosny, ale niezmiennie zachwycają błyskiem, który zmienia ich kolor w zależności od kąta padania światła. Wybrałyśmy najlepsze pomysły na manicure z efektem kociego oka na najbliższe, ciepłe miesiące.

Cat-eye nails to manicure wykonywany specjalnym magnetycznym lakierem, który zawiera w sobie drobinki dające efekt lśniącej tafli po wykończeniu przy pomocy małego magnesu. To robiące ogromne wrażenie zdobienie wiedzie prym w salonach stylizacji paznokci od wielu miesięcy. Zimą nosiłyśmy je w intensywnych, mocno nasyconych, głębokich kolorach: od czerwonego wina po czekoladowy brąz. Wiosną w modzie będzie zdecydowanie lżejsza, pastelowa wersja tego manicure, która na pewno przypadnie do gustu osobom ceniącym blask w najbardziej wyrafinowanej formie.

Modne paznokcie cat-eye na wiosnę 2026 – jakie kolory wybierać?

Najmodniejszy manicure cat-eye na wiosnę 2026 jest utrzymany w spokojnej, pastelowej kolorystyce. Mowa o odcieniach lawendy, pudrowego różu, błękitu czy matchy. W połączeniu z magnetycznym połyskiem te barwy ujawniają jeszcze większą głębię i pięknie mienią się przy każdym ruchu dłonią. W trendach wciąż są też bardziej stonowane wersje manicure z efektem kociego oka, m. in. w beżu czy klasycznej, popielatej szarości z subtelnym, srebrzystym połyskiem.

Najpiękniejsze paznokcie cat-eye na wiosnę 2026 – inspiracje

Efekt cat-eye na paznokciach wiosną 2026 łączymy z innymi modnymi zdobieniami. Magnetyczny, odbijający światło lakier może pojawić się jedynie w detalu, np. w postaci french manicure z delikatnym twistem, ale też być bazą dla wzoru. Jedną z najciekawszych stylizacji są paznokcie z efektem kociego oka w groszki. Ten duet dwóch wiodących trendów wiosny 2026 wygląda spektakularnie.

Pięknie prezentują się też paznokcie cat-eye w kwiaty, np. w kolorze baby blue. To połączenie kolorów, subtelnego połysku i urokliwego deseniu daje bardzo dziewczęcy efekt, który przykuwa uwagę otoczenia.