Kilka sezonów temu zdominował trendy. Później ustąpił miejsca minimalistycznym stylizacjom i neutralnym tonom. Manicure z efektem kociego oka latem 2026 zasługuje na drugą szansę. Może wyglądać niezwykle elegancko i podkreślić opaleniznę.

Cat-eye manicure to połączenie magnetycznego połysku z głębią koloru, który zmienia swoje natężenie w zależności od kąta padania światła. Latem 2026 nosimy go w subtelniejszej wersji współgrającej z wakacyjnymi stylizacjami i muśniętą słońcem skórą.

Paznokcie “kocie oko” na lato 2026 – te stylizacje robią wrażenie

Przez wpływ nowych technik, takich jak jelly nails, i modzie na rezygnację z hybrydowego manicure, o efekcie kociego oka na paznokciach mówiło się ostatnio mniej. A szkoda, bo ten migoczący połysk dający wrażenie trójwymiarowości to elegancja z delikatnym twistem idealna na lato. W ciepłe dni zamiast głębokich, nasyconych barw pojawiać się będą bardziej stonowane i delikatne kolory: gołębi błękit, mleczna brzoskwinia czy bursztynowy brąz.

Magnetyczny lakier może pokrywać całą płytkę albo być dodatkiem do całej stylizacji. W tym sezonie często łączy się też z innymi zdobieniami i wzorami, a nawet aplikacjami 3D. Ogranicza nas wyłącznie wyobraźnia.

Manicure “kocie oko” na lato 2026 – kolory, które przyciągają spojrzenia

Na jaki kolor kociego oka na paznokciach zdecydować się w tym sezonie? Pięknie wygląda brąz z ciepłą poświatą, który po nałożeniu na płytkę mieni się niczym wyłowiony z morza bursztyn. To jeden z tych pomysłów na manicure, które podkreślają opaleniznę. Wrażenie robią również tony pudrowego różu, brzoskwini, mięty czy błękitu, które dają efekt połyskującej satyny.

Paznokcie z efektem cat-eye w groszki – urokliwy manicure na lato 2026

Jedną z ciekawszych propozycji sezonu jest manicure z efektem kociego oka w delikatne kropki. Wzór polka-dots nie wychodzi z mody ani na chwilę, a w takiej wersji prezentuje się niezwykle efektownie. Najmodniejsze stylizacje są monochromatyczne – w dwóch odcieniach jednego koloru, np. błękitu i granatu.

Jelly sunset cat-eye manicure, czyli paznokcie w barwach zachodzącego słońca

Malowanie każdego paznokcia innym kolorem w tym sezonie nabiera nowego znaczenia. Takie stylizacje są esencją klasy i elegancji, wystarczy odpowiedni dobór barw. Idealnie sprawdzą się kolory zachodu słońca: żółcienie, pomarańcze, czerwienie i błękity z efektem trójwymiarowego połysku.