Efekt blur jak z instagramowego filtra to jeden z wiodących trendów beauty. W tym sezonie wyznacza kierunek nie tylko w makijażu, ale też w sztuce zdobienia paznokci. Wiosną 2026 w modzie będzie rozmyty manicure, który łączy klasyczną elegancję z nowoczesnym sznytem. Wiemy, jak go zrobić.

Jest subtelny, elegancki i nieoczywisty. Blurred manicure to efekt, który doskonale wpisuje się w estetykę clean girl, a jednocześnie wygląda świeżo i z twistem. Uroku dodaje mu delikatnie matowe wykończenie.

Blurred manicure – jak wygląda najmodniejsza stylizacja paznokci na wiosnę 2026?

Efekt blurred nails to połączenie manicure i pielęgnacji z semi-matowym finiszem. Pokrywający płytkę lakier ma dawać iluzję filtru Paris, który nakładamy na nasze relacje na Instagramie. Powinien wygładzać i sprawiać wrażenie subtelnie rozmytego. To nie klasyczny mat, ale bardzo modne w świecie beauty wykończenie soft-focus.

Dla kogo blurred manicure będzie opcją idealną?

Blurred manicure to doskonały wybór dla osób ceniących klasykę, ale śledzących najnowsze trendy. To efekt, który pokochają miłośniczki naturalnych paznokci i stylizacji w duchu dyskretnego luksusu. W przeciwieństwie do barwnych zdobień, ten manicure jest szalenie uniwersalny i dodaje klasy. Co więcej: jest bardzo prosty do wykonania.

Jak uzyskać efekt blur na paznokciach?

Eksperci przekonują, że równie ważne, jak precyzyjne nałożenie lakieru, jest przygotowanie płytki. Warto zacząć od dokładnego usunięcia skórek przy pomocy patyczka i nadania paznokciom pożądanego kształtu. Na tak przygotowaną płytkę nakładamy lakier pielęgnacyjny z efektem rozmycia Manicurist Active Blur, który daje subtelnie różowy kolor i wzmacnia paznokcie. Efekt wygląda jeszcze bardziej szykownie, gdy nałożymy na skórki oliwkę, a na dłonie dobry odżywczy krem.