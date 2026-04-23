Niektóre trendy w manicure wracają co sezon. Blueberries nails to jeden z nich. Paznokcie w ten urokliwy wzór mają w sobie wszystko, czego szukamy wiosną: subtelność, kolor i delikatny twist. Nic dziwnego, że zdobienie już króluje wśród it-girls.

Wiosną i latem chętniej eksperymentujemy z kolorami na paznokciach i wybieramy efektowne wzory. Prym wiodą zdobienia inspirowane naturą, nie tylko kwiaty, ale też owoce, które przywodzą na myśl pikniki w parku. W tę koncepcję idealnie wpisuje się blueberries manicure – wracający do łask trend łączący pełen uroku deseń z subtelnością i elegancją.

Jak wygląda modny jagodowy manicure na wiosnę i lato 2026?

Blueberries nails to manicure w odcieniach błękitu zdobiony delikatnym wzorem przypominającym dojrzałe borówki. Deseń może być jedynie subtelnym akcentem pojawiającym się na jednym paznokciu albo motywem przewodnim całej stylizacji. W tym sezonie łączymy go z innymi zdobieniami, takimi jak:

kratka vichy,

groszki,

paski,

french.

Manicure zazwyczaj utrzymany jest w tonach niebieskiego: od baby blue po ciemny granat. Coraz częściej pojawiają się jednak inne kolorystyczne wariacje na jego temat, szczególnie z dodatkiem pastelowego żółtego w odcieniu butter yellow czy mlecznej bieli.

Blueberries nails – dla kogo będą idealnym wyborem?

Manicure z tym motywem to idealne rozwiązanie dla osób, które uwielbiają eleganckie, ale nietuzinkowe stylizacje. Wzór ma w sobie dużo uroku, a przy tym jest delikatny. Co więcej: można z łatwością dopasować go do swojego stylu. Jeśli wolisz subtelne zdobienia, postaw na jasnoróżową bazę i bardzo subtelny deseń na jednym paznokciu. Gustujesz w bardziej wyrazistych połączeniach? Zwróć uwagę na manicure w wersji mix & match, który łączy różne desenie i kolory.

Najpiękniejsze paznokcie w borówki na wiosnę i lato 2026 – inspiracje

Manicure w borówki może być minimalistyczny i prosty. Wystarczy ozdobić wzorem tylko jeden paznokieć albo postawić na deseń na mlecznej lub jasnoróżowej bazie. Takie stylizacje są niezwykle eleganckie, a przy tym nawiązują do obowiązujących trendów.

W trendach na wiosnę i lato 2026 pojawiają się aplikacje 3D i biżuteryjne akcenty. Jednym z najciekawszych pomysłów jest manicure w borówki z małych, błękitnych kryształków. Robi ogromne wrażenie i sprawia, że paznokcie wyglądają jak biżuteria.

Najpiękniejsze borówkowe paznokcie sezonu są inspirowane piknikiem w parku. Stąd królujące w trendach desenie: kratka vichy, pastelowe paski czy groszki w wydaniu retro.

Jak namalować borówki na paznokciach? Sposób na modny manicure sezonu

Wbrew pozorom efekt nie jest trudny do uzyskania i z powodzeniem poradzą sobie z nim nawet osoby początkujące. Kluczem są dobrze dobrane lakiery i akcesoria: sonda z okrągłą końcówką i cienki, drewniany patyczek. Ciemniejszym niebieskim malujemy na płytce duże kropki. Po wyschnięciu tej warstwy dodajemy mniejsze, jaśniejsze punkty w środku. Na koniec spiczastą końcówką patyczka rysujemy zielone listki. Całość utrwalamy połyskującym topem.