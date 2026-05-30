Artystyczny manicure na lato 2026? Poznaj Blooming Gel Nails – paznokcie zdobione miękkimi plamami koloru, które tworzą najpiękniejsze wzory: od malarskich abstrakcji po kwiatowe motywy. Wyjaśniamy, na czym polega ta metoda stylizacji i prezentujemy inspiracje, które warto zapisać na później.

Blooming Gel manicure – na czym polega ta technika zdobienia paznokci?

Blooming Gel Nails to manicure, który powstaje przy użyciu specjalnego półprzezroczystego żelu, który po nałożeniu na płytkę rozlewa się i tworzy miękkie, płynne wzory. Wystarczy niewielka ilość pigmentu, by malować na paznokciach małe arcydzieła: od kwiatów i aury aż po motywy skóry węża czy skorupy żółwia. Trend narodził się w Japonii i Korei Południowej. Dziś podbija salony stylizacji paznokci na całym świecie. Wyróżniają go delikatne zdobienia przypominające malunki akwarelą, błyszczące wykończenie i inspiracje naturą. Najpiękniejsze stylizacje blooming żelem na lato 2026 przywodzą na myśl płatki jaśminu, krople wody czy kwitnące kwiaty.

Kto pokocha Blooming Gel Nails?

Paznokcie z efektem rozkwitającego na płytce koloru to idealny wybór dla osób, które lubią subtelne, lecz efektowne wzory i stylizacje balansujące między sztuką a naturą. To również wymarzona metoda dla stylistek paznokci i osób, które robią manicure w domu, ponieważ pozwala uzyskać zachwycające rezultaty bez konieczności malowania precyzyjnych detali.

Modne paznokcie Blooming Gel – inspiracje na lato 2026

Najmodniejszy manicure z efektem Blooming Gel czerpie inspiracje z natury. Jeśli lubisz delikatne stylizacje paznokci, idealnym rozwiązaniem mogą okazać się subtelne, kwiatowe zdobienia. Białe płatki jaśminu na jasnoróżowej bazie to ciekawa alternatywa dla klasycznego frencha.

Jednym z najprostszych i najbardziej efektownych zdobień do wykonania tą metodą jest aura manicure. Wystarczy plama ciemniejszego koloru rozlewająca się miękko na środku płytki, by zyskać jedną z najmodniejszych stylizacji sezonu.

Manicure wykonany tą techniką może być bardzo subtelny. Wystarczy sięgnąć po mleczne, pastelowe odcienie, które dają delikatny, ale przykuwający uwagę efekt. Wybierz chociażby brzoskwiniową bazę o transparentnym wykończeniu i żel w odcieniu mięty. Całość tworzy harmonijną stylizację idealną na ciepłe dni.

W modzie jest też Blooming Gel Manicure w bardziej wyrazistych odcieniach, takich jak butter yellow i róż, mleczna biel i bordo czy błękit i brąz. Z ich pomocą możemy tworzyć przeróżne fantazyjne wzory.