Pokochałaś efekt cat-eye na paznokciach? A może szukasz niebanalnego pomysłu na manicure? Poznaj barcode nails – stylizację, która łączy mieniący się w świetle błysk z prostotą formy.

Barcode nails – co to za manicure?

Barcode nails – dosłownie: paznokcie z kodem kreskowym, to najnowsza wariacja na temat efektu kociego oka. Wyróżnia je jeden charakterystyczny detal – pozioma, prosta linia przechodząca przez środek płytki, która mieni się, kiedy poruszamy palcami. Zdobienie ma przypominać diodę LED, która pojawia się podczas skanowania kodu kreskowego.

Oryginalny manicure stał się jednym z wiodących trendów w Korei Południowej, która od lat uchodzi za epicentrum świata beauty. Jak przewidują eksperci: ta stylizacja ma szansę stać się jedną z najpopularniejszych w nadchodzących miesiącach. Nic dziwnego – jest prosta do wykonania, a niezwykle efektowna.

Kto pokocha barcode nails?

Paznokcie z efektem barcode manicure przypadną do gustu miłośniczkom błysku i osobom, które już wcześniej zakochały się w zdobieniach typu cat-eye. To trend idealny dla fanek nail-artu, ale też dla gustujących w stylizacjach a’la cosmic nails. W końcu malowane magnetycznymi lakierami wzory łączą elegancki błysk z galaktycznymi motywami.

Jak uzyskać efekt barcode manicure na paznokciach?

Wbrew pozorom paznokcie z kodem kreskowym to stylizacja prosta do wykonania. Wystarczy pokryć płytkę magnetycznym lakierem, który daje efekt skrzącej się tafli. Kolejny krok to przytrzymanie prostokątnego magnesu poziomo względem paznokcia. W ten sposób uzyskujemy mieniącą się w ruchu prostą linię. Potem wystarczy już tylko utwardzić wzór w lampie LED i gotowe. Ten nieoczywisty manicure na pewno zwróci uwagę otoczenia i stanie się pełnoprawnym elementem Twoich stylizacji, niczym dobrze dobrana biżuteria.