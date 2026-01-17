Wygląda świeżo, subtelnie i bardzo dziewczęco. Babydoll manicure to nowa obsesja świata beauty. Ta stylizacja to najlepszy dowód na to, że przykuwający uwagę efekt na paznokciach nie zawsze jest zasługą misternych wzorów – czasami wystarczy jeden dobry lakier.

Paznokcie babydoll – co to za manicure?

Babydoll nails to różowy manicure, który zachwyca subtelnością i elegancją. Jego sekret tkwi w transparentnym, lśniącym wykończeniu, które sprawia, że płytka wygląda bardzo naturalnie i zdrowo bez wysiłku. Popularność nowej modnej stylizacji to zasługa Hailey Bieber, której zawdzięczamy już takie trendy, jak glazed donut nails czy vanilla cappuccino french. Świat oszalał na punkcie efektu babydoll na paznokciach po tym, jak zauważono go na dłoniach ikony stylu na zdjęciach z walentynkowej kampanii marki Victoria’s Secret.

Jak uzyskać efekt babydoll manicure?

Babydoll manicure to kwintesencja szykownej prostoty. Zrobienie go nie wymaga wprawy ani specjalnych umiejętności. Aby uzyskać idealny efekt jak z salonu wystarczy półprzezroczysty lakier lub baza w kolorze gumy balonowej. Najbardziej pożądany jest quickcoat w odcieniu sheer pink od marki Celisse. Możesz jednak znaleźć produkt o podobnym wykończeniu na polskim rynku. Już jedna warstwa zapewni efekt subtelnego koloru, który możesz nałożyć na naturalną płytkę, by stworzyć najmodniejszy manicure tego sezonu.