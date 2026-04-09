Akademicka elegancja wraca w wielkim stylu, nie tylko w modzie, ale też w manicure. Jednym z wiodących trendów na wiosnę 2026 są paznokcie w romby inspirowane kultowymi swetrami rodem z prestiżowych amerykańskich uczelni. Argyle nails to połączenie klasyki, zabawy barwami i misternego wzornictwa. Właśnie dlatego robią tak duże wrażenie.

Argyle nails – jak wygląda najmodniejszy manicure w romby na wiosnę 2026?

Argyle nails, czyli paznokcie w romby to elegancki manicure we wzór typowy dla stylu preppy. Wyjątkowy efekt tworzy na płytce charakterystyczna, kolorowa kratka często zdobiona dodatkowo cienkimi, przecinającymi się liniami w odcieniach srebra czy złota. Stylizacje w ten deseń czerpią inspirację ze świata mody, a dokładniej popularnej od wielu dekad akademickiej elegancji. Jej najbardziej rozpoznawalne elementy, takie jak plisowane spódnice, tweedowe marynarki, oksfordzkie koszule czy skórzane mokasyny regularnie wracają na wybiegi. To właśnie jednym z nich – swetrem w romby – inspirowany jest bijący dziś rekordy popularności argyle manicure.

Najpiękniejszy manicure w romby na wiosnę 2026 – inspiracje

Manicure w romby na wiosnę 2026 może być utrzymany w spokojnej, neutralnej kolorystyce, zdominowanej przez odcienie szarości, granatu i burgundu, ale w trendach są też stylizacje łączące klasykę z pastelowymi barwami. Tony jasnego różu, błękitu baby blue czy beżu w takim wydaniu dają efekt świeży, subtelny, ale bardzo zaskakujący. W mediach społecznościowych pojawiają się też inne wariacje na temat argyle nails, m. in. mleczne bazy, brokat, a nawet wykończenia typu cat-eye, które dodają całości jeszcze więcej finezji i modowego sznytu. Tak duża różnorodność sprawia, że każdy bez wyjątku może wybrać dla siebie idealny pomysł na stylizację, niezależnie od tego, czy ceni subtelny manicure, czy bardziej wyszukane, wyraziste wzornictwo.

Jak zrobić paznokcie w romby? Argyle nails krok po kroku

Ten misternie wykonany wzór na paznokciach sprawia wrażenie skomplikowanego. Eksperci przekonują jednak, że możemy wykonać go samodzielnie. Kluczem są odpowiednie narzędzia, cierpliwość i precyzja. Jak to zrobić? Na początek warto wybrać co najmniej dwa kolory – jeden bazowy i drugi, którym namalujemy wzór. Niezbędny będzie cienki pędzelek do zdobień. Pierwszy krok to nałożenie bazy i utwardzenie jej w lampie UV/LED. Ważne, by pozwolić jej dobrze wyschnąć. Dopiero wtedy cienkim pędzelkiem malujemy równe krawędzie rombów, a następnie wypełniamy je kolorem i ponownie utwardzamy światłem. Ostatnim szlifem jest dodanie cienkich, przecinających się linii, które doskonale uzupełniają całą stylizację i sprawiają, że wygląda na dopracowaną. Na koniec utrwalamy efekt topem.