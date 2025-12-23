Nosiły je bohaterki “Plotkary” i Rachel Green z “Przyjaciół”. Teraz oficjalnie wracają do łask i robią furorę zarówno na wybiegach, jak i na ulicach największych, modowych stolic. Spódnice w kratę, bo o nich mowa, to trend, który warto wziąć pod uwagę w tym sezonie. Z czym je nosić? Podpowiadamy.

Chociaż wywodzą się z XVIII-wiecznej Szkocji, do dziś niezmiennie inspirują projektantów. Spódnice w kratę od lat królują w kolekcjach największych, brytyjskich marek: od Burberry po Alexandra McQueena. Od lat 60. ubiegłego wieku są synonimem stylu preppy. W swoich szafach mają je zarówno największe gwiazdy, jak i słynące z zamiłowania do stylowej klasyki Francuzki. W czym tkwi ich fenomen? Odpowiedź jest prosta. Spódnica w kratę idealnie sprawdza się przy wielu okazjach. W zależności od tego, z czym ją połączysz, zda egzamin w biurze, w szkole, na uczelni, a nawet na randce czy kawie z przyjaciółką. Nic dziwnego, że świat mody wraca do tartanowych spódnic regularnie. W tym sezonie znów święcą triumfy na wybiegach i ulicach metropolii: od Kopenhagi, przez Paryż, aż po Nowy Jork.

Spódnice w kratkę to hit sezonu. It-girls je uwielbiają

Nie wiadomo, kto bardziej przyczynił się do wzrostu popularności tartanowych spódnic – Miuccia Prada, która uczyniła z nich obiekt pożądania trendsetterek, czy najlepiej ubrane it-girls, które natychmiast ochoczo po nie sięgnęły. Efekt? W modzie są zarówno długie, plisowane modele, jak i ultrakrótkie mini we wszystkich wersjach kolorystycznych. Co ciekawe, ten trend łączy pokolenia. Popularne w latach 90. spódnice w kratę noszą dziś między innymi Katie Holmes, Olivia Palermo, Taylor Swift czy Bella Hadid. Każda z nich robi to na swój własny sposób.

Jak nosić spódnicę w kratkę? Sprawdzone wskazówki

Niezależnie od tego, czy wybierzesz mini czy maxi, będziesz zaskoczona, jak wiele stylizacji możesz stworzyć z tartanową spódnicą. To jeden z tych elementów garderoby, które mogą dowolnie zmieniać swój charakter w zależności od dobranych dodatków. Nie wierzysz? Spróbuj połączyć spódnicę w kratkę z białą koszulą i mokasynami, a potem zestaw ją ze skórzaną kurtką i motocyklowymi botkami. Wygląda zupełnie inaczej, prawda?

W modzie są też casualowe stylizacje ze spódnicami w kratę. Paryżanki noszą je między innymi do skórzanych kozaków oficerek i ciepłych swetrów albo do cienkich rajstop, wełnianych skarpet i mokasynów w stylu preppy.

Niemal nieograniczone możliwości stylizacji daje też długa spódnica w kratę, która może wyglądać niezwykle elegancko w towarzystwie białej koszuli i kozaków na obcasie, lub ujawnić swój prawdziwy charakter w połączeniu z motocyklowymi botkami i oversize’ową kurtką. Jedno jest pewne: bez względu na to, czy postawisz na midi, mini czy maxi, spódnica w kratę stanie się wymarzoną bazą ubioru na niemal każdą okazję: od świąt Bożego Narodzenia po kolejny dzień w biurze.