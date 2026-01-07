Kurtka w stylu glamoratti, dostępna w Zarze, to idealna propozycja dla osób, które pragną luksusowego szyku. Jednym z wyróżniających się elementów glamoratti są wysokie kołnierze. Styl glamoratti to przede wszystkim detale i wyrazisty design i ta kurtka właśnie taka jest. Reprezentuje klasyczny krój, ale z nutą luksusu w stylu lat 80.

Kurtka z Zary

Jednym z najbardziej wyróżniających elementów tej kurtki jest wysoki kołnierz. Wysokie kołnierze są teraz jednym z modowych hitów sezonu zimowego. Kurtka w stylu glamoratti z Zart to propozycja dla osób, które cenią eleganckie wykończenia. Subtelne przeszycia, i ciekawy krój to idealny wybór na zimę, który obecnie można nabyć za 339 zł.