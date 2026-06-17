Były jednym z wiodących trendów lat 2000. Teraz wracają do łask. Jeansowe szorty z rozszerzanymi nogawkami latem 2026 łączymy z ulubionymi, sportowymi butami, T-shirtem albo górą od bikini. Zdradzamy, jak je nosić i gdzie kupić idealne.

Szorty z denimu to letni odpowiednik klasycznych jeansów. Są tak samo uniwersalne, praktyczne i ponadczasowe. Zmieniają się jedynie ich najmodniejsze kroje i kolory. Lato 2026 przynosi powrót jednego z najbardziej lubianych fasonów: spodenek z rozszerzanymi nogawkami, które łączą komfort noszenia ze stylem i optycznie modelują sylwetkę.

Modne jeansowe szorty na lato 2026. Model z rozszerzanymi nogawkami zdominuje trendy

Są dopasowane w talii, ale mają nogawki, które rozszerzają się ku dołowi. Ich krój przypomina spódnicę mini, jednak jest zdecydowanie wygodniejszy. W modzie są zarówno te z postrzępionym brzegiem, jak i klasyczne – proste, w kolorze śnieżnej bieli albo ciemnego indygo. Co je łączy? Nie tylko wygoda i uniwersalność. Ten fason optycznie wysmukla nogi i świetnie współgra z niemal każdą wakacyjną stylizacją.

Gdzie kupić jeansowe szorty z rozkloszowanymi nogawkami na lato 2026?

Trend już króluje na ulicach modowych stolic i w wakacyjnych kurortach. Rozszerzane szorty z denimu pojawiły się też w niemal wszystkich znanych sieciówkach, m. in. w H&M, Sinsay czy Reserved. Najmodniejsze mają średnią długość i klasyczne kolory: od błękitu aż po złamaną biel czy czekoladowy brąz.

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Jak nosić jeansowe szorty z rozszerzanymi nogawkami? Stylizacje na lato 2026

Jeansowe spodenki z nogawkami w kształcie litery A to nie tylko gwarancja wygody, ale też idealna podstawa letnich stylizacji. W tym sezonie nosimy je na sportowo: do sneakersów retro i bluz z nadrukiem, ale nie tylko. Bardzo subtelnie i dziewczęco wyglądają w połączeniu z balerinami i romantyczną bluzką z falbankami. Na wakacjach zestawiamy je z kolei z górą od bikini i ulubionymi klapkami.