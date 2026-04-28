Jest idealny na wakacyjne podróże, spacery po mieście i wyjątkowe okazje. Ten kapelusz to esencja elegancji. Słomkowy pillbox hat wiosną i latem 2026 deklasuje konkurencję. Nic dziwnego. Wygląda szalenie efektownie nawet, gdy nosimy go do zwykłych jeansów.

Ten kapelusz ma długą historię. W latach 60. stał się symbolem stylu Jacqueline Kennedy. Dziś wraca w zupełnie nowej odsłonie – lżejszej, bardziej nonszalanckiej, idealnej na ciepłe dni. Pillbox hat najpierw pojawił się na wybiegach największych domów mody, takich jak Altuzarra czy Loro Piana. Teraz króluje na ulicach światowych stolic, Instagramie i w ulubionych sieciówkach.

Pillbox hat – jak wygląda najmodniejszy kapelusz na wiosnę i lato 2026?

Pillbox hat to mały, elegancki kapelusz o zaokrąglonej formie, który wyróżnia się przede wszystkim brakiem ronda. Wiosną i latem 2026 najmodniejszy będzie ten słomkowy – klasyczny, dobrze trzymający fason, najlepiej w naturalnym, beżowym kolorze. W takiej wersji doskonale łączy w sobie ponadczasową elegancję z francuskim szykiem i pasuje zarówno do zwiewnych sukienek w kwiaty, jak i prostych spodni z denimu. Jest minimalistyczny, ale robi duże wrażenie.

Słomkowy toczek to sprawdzony sposób na to, by podkreślić charakter stylizacji. Potrafi dodać klasy i elegancji, ale też przełamać stylową rutynę. Świetnie sprawdzi się zarówno podczas wakacji nad morzem, jak i w mieście. Co więcej: może okazać się idealnym dodatkiem do wizytowej sukienki czy garsonki. W końcu dokładnie tak nosiły go ikony stylu minionych dekad.

Gdzie kupić słomkowy toczek? Kapelusze typu pillbox na wiosnę i lato 2026

Słomkowy pillbox hat to jeden z najbardziej pożądanych dodatków na wiosnę i lato 2026. Na szczęście już możemy znaleźć go w popularnych sieciówkach. Kapelusze bez ronda w stylu Jackie Kennedy pojawiły się między innymi w H&M, Parfois, Zarze czy Massimo Dutti. Niektóre mają sztywną, zaokrągloną formę, inne przypominają słomkowy beret.

Jak nosić słomkowy kapelusz typu pillbox? Stylizacje na wiosnę i lato 2026

Wbrew pozorom słomkowy toczek to niezwykle uniwersalna rzecz w Twojej garderobie. Pasuje nie tylko do letnich sukienek, ale też do eleganckiej marynarki, zwykłego T-shirtu czy niebieskich jeansów. W bardziej eleganckiej wersji możesz nosić go do pudełkowego żakietu, spodni palazzo i balerin, a w mniej formalnej – do bermudów, mokasynów i koszulki z krótkim rękawem. Opcji jest naprawdę wiele.