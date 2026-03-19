Jest lżejsza od skórzanej, ale nie mniej uniwersalna. Zamszowa kurtka powoli staje na równi z trenczem i ramoneską. Odpowiednio dobrana pasuje zarówno do jeansów, jak i eleganckiej, długiej sukienki. Nic dziwnego, że w tym sezonie znów będzie jednym z najmodniejszych okryć wierzchnich. Sprawdzamy, jak ją nosić, by w pełni wykorzystać jej potencjał.

Choć skórzane kurtki niezmiennie od lat królują w trendach, to zamszowe okazały się jednym z największych odkryć świata mody ostatnich sezonów. Widać to wszędzie – na ulicach miast, w sieciówkach i na Instagramie. Po tym, jak jesienią viralem stała się zamszowa bomberka z Zary, wiosną 2026 podobne okrycia wierzchnie wiodą prym na sklepowych wieszakach. Uwielbiamy je za miękkość, elegancką teksturę i to, w jaki sposób układają się na sylwetce. Na tym nie koniec. Zamszowa kurtka to basic, który doskonale sprawdza się jako podstawa wielu stylizacji – czy to codziennych i casualowych, czy bardziej wyrafinowanych i eleganckich.

Gdzie kupić zamszową kurtkę na wiosnę 2026?

Bomberka, ramoneska czy marynarka? W ulubionych sklepach znajdziemy dziś zamszowe kurtki o przeróżnych krojach. Najpiękniejsze mają spokojne, stonowane kolory: od piaskowego beżu, przez camel, aż po czekoladowy brąz i oliwkową zieleń. Modele w stylu it-girls pojawiły się między innymi w Reserved, Mohito, Stradivariusie czy na Answear.com. To znakomita alternatywa dla skórzanych okryć wierzchnich, ale też dla trencza czy sportowej szwedki.

Jak nosić zamszowe kurtki wiosną 2026?

Im prościej, tym lepiej. To dlatego trendsetterki uwielbiają zestawiać zamszowe kurtki z ulubionymi jeansami – czy tymi z wąskimi nogawkami, czy typu wide leg. W bardziej eleganckiej odsłonie zamszowa bomberka będzie idealna do garniturowych, szerokich spodni czy koszuli. Świetnie współgra również z bardzo kobiecymi elementami garderoby, takimi jak spódnice o prostych krojach czy satynowe sukienki typu slip dress z koronkowym wykończeniem. Jedno jest pewne: to jedno z tych okryć wierzchnich, które z łatwością dopasowujemy do swojego stylu życia i ubierania się, bez względu na to, czy preferujemy koszule, sneakersy czy kwiatowe sukienki.