Do niedawna kojarzyły się z butami dziadka. Dziś na fali popularności grandpa-chic są jednym z najmodniejszych modeli obuwia. Zamszowe mule z wyprofilowaną wkładką to rzecz, za którą stopy Ci podziękują. Wyjaśniamy, jak je nosić w najlepszym stylu.

Solidna podeszwa, wkładka dopasowująca się do stopy i zamszowy przód – te buty od kilku sezonów nie schodzą z afisza. Początek modzie na chodaki dał model Birkenstock Boston, który szybko trafił na listę najbardziej pożądanych. Dziś podobne zamszowe mule znajdziemy wszędzie – w ulubionych sieciówkach i u popularnych marek obuwniczych. Choć niezmiennie wzbudzają kontrowersje, trudno odmówić im jednego: są niezwykle wygodne. To jeden z tych fasonów obuwia, w którym przechodzimy długie godziny bez uczucia dyskomfortu, nawet gdy temperatura za oknem rośnie.

Modne zamszowe mule na wiosnę i lato 2026 – jakie wybrać?

W trendach królują nie tylko klasyczne klapki z zabudowanym przodem. Coraz większą popularność zyskują modele, które łączą w sobie dwa inne fasony – mule i mokasyny. Z przodu do złudzenia przypominają zamszowe buty żeglarskie, ale z tyłu są otwarte, jak tradycyjne chodaki. Zmiany dotyczą też kolorów i wzorów. Poza neutralnym, piaskowym odcieniem w modzie są zamszowe mule w barwach gorzkiej czekolady, karmelu czy zdobione oryginalnym deseniem, np. krowimi łatami.

Jak nosić zamszowe chodaki wiosną i latem 2026? Stylizacje idealne na ciepłe dni

Wbrew pozorom buty a’la Birkenstock Boston pasują nie tylko do dzianinowych szortów czy oversize’owych T-shirtów. Równie dobrze komponują się z jeansami o prostych krojach: od barrel po mom-jeans. Z powodzeniem możemy łączyć je z koszulami, romantycznymi bluzkami, a nawet eleganckimi marynarkami. Dzięki temu klasyczne stylizacje zyskują miejski charakter i co najważniejsze – są gwarancją wygody.

Sprawdzonym rozwiązaniem na lato 2026 jest połączenie zamszowych chodaków i szortów przed kolano. Do muli pasują zarówno jeansowe bermudy, jak i bardziej eleganckie spodenki materiałowe.

Na tym nie koniec. It-girls udowadniają, że zamszowe chodaki w stylu Birkenstock mogą idealnie współgrać z bardzo kobiecymi elementami garderoby, takimi jak spódnice i sukienki. Połącz je z białą maxi z ażurowym dołem albo mini o modnym, bufiastym kroju, a zyskasz komfortowy set idealny na ciepły dzień w mieście.