Święta to idealny moment na to, aby wprowadzić do stylizacji nieco magii. Nie tylko za pomocą choinki, czy swojej wyjątkowej stylizacji, ale także fryzury. W tym sezonie królują ozdoby do włosów, które łączą elegancję z nostalgią, podkreślając przy tym charakter świątecznych spotkań. Jeśli masz już dość swobodnie rozpuszczonych włosów, czy tradycyjnego koka i szukasz dodatku, który w kilka chwil odmieni Twoją fryzurę, postaw na aksamitne opaski i kokardy. Te dodatki powracają do łask w wielkim stylu!

Aksamitne opaski to hit zimowych miesięcy. Miękki, głęboki w dotyku materiał nadaje stylizacji luksusowego charakteru, a jednocześnie wprowadza subtelny blask. Opaski doskonale prezentują się zarówno w wersji minimalistycznej, jak i zdobionej perełkami czy delikatnymi kryształkami. Założone do rozpuszczonych, lekko pofalowanych włosów dodają lekkości i świątecznej elegancji, a przy gładkich fryzurach stają się wyrazistym, modnym akcentem.

Jeśli nie należysz do grona fanek opasek możesz wybrać niezwykle modne w tym sezonie kokardy. Te w wersji oversize pięknie podkreślają upięcia, z kolei mniejsze kokardki na spinkach czy klamrach dodają dziewczęcego uroku i świetnie sprawdzą się także w bardziej codziennych, ale wciąż odświętnych stylizacjach. Najmodniejsze są te wykonane z aksamitu, satyny albo tafty. Jeśli chodzi o kolory to warto wybrać odcienie czerwieni, zieleni, burgundu, czy po prostu klasycznej czerni, która nigdy nie zawodzi.

Poniżej znajdziecie kilka wybranych przez nas modeli z H&M.

