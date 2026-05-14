Eleganckie, jeansowe, piżamowe albo z nogawką ¾ – modne spodnie na wiosnę i lato 2026 zdobi jeden konkretny wzór – pionowe paski, które optycznie wysmuklają sylwetkę i sprawiają, że stylizacja natychmiast wygląda bardziej oryginalnie. Zdradzamy, jak nosić je z klasą.

Wiosną i latem 2026 obserwujemy wielki powrót wzorów, które od dekad kojarzą nam się z ciepłymi dniami. Do łask wracają nie tylko groszki, kwiaty i paski breton, ale też prążki. Mogą być cienkie lub szerokie, kolorowe albo w neutralnych odcieniach beżu i bieli. W tym sezonie zdobią przede wszystkim spodnie: od lekkich, lnianych kulotów aż po granatowe jeansy z szeroką nogawką. Spodnie w pionowe paski królowały na wybiegach największych domów mody. U Dolce&Gabbana motywem przewodnim były piżamowe, w pastelowych kolorach, idealne do noszenia w wakacyjnych kurortach, a u Thom Browne wzrok przyciągały te bardziej eleganckie – z nogawką w kant. Na ich pojawienie się w sieciówkach nie trzeba było długo czekać. Już królują między innymi w Mango, Zarze czy Stradivariusie.

Spodnie w pionowe paski na lato 2026 – dlaczego warto mieć je w szafie?

Choć nie są tak uniwersalne, jak zwykłe, białe jeansy, trudno odmówić im jednego: potrafią modelować sylwetkę. Spodnie w prążki optycznie wysmuklają, a poza tym są idealnym sposobem na przełamanie rutyny w stylizacjach. To jedna z tych rzeczy, które czynią każdy ubiór nieco bardziej interesującym, nawet jeśli mamy na sobie klasyczny biały T-shirt.

Jak nosić spodnie w paski? Lato 2026 należy do tych stylizacji

It-girls szczególnie upodobały sobie jeden konkretny model. Mowa o kulotach w paski, czyli spodniach z szeroką nogawką ¾. To model pasujący idealnie do lekkich sandałów i letnich bluzek z falbankami i marszczeniami. Taki set zda egzamin zarówno w miejskich warunkach, jak i na wakacjach.

Wrażenie robią też materiałowe spodnie w prążki idealne do biura. Te o garniturowym kroju, z długą szeroką nogawką pasują jak ulał do białej koszuli i lnianej marynarki. Z powodzeniem możemy nosić je też do płaskich butów, np. mokasynów czy balerin.

A co z piżamowymi spodniami w prążki? Latem 2026 wracają w wielkim stylu. Pokochałyśmy je za komfort noszenia i fakt, że doskonale współgrają z takimi elementami garderoby, jak T-shirty czy wygodne klapki typu Birkenstock. Dla miłośniczek wygody będą niezawodną bazą wielu stylizacji.