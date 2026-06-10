Od koszyków w rozmiarze XXL po bawełniane shopperki w najmodniejsze wzory – torby plażowe na lato 2026 mieszczą wszystko, co niezbędne, i idealnie dopełniają wakacyjne stylizacje. Wybrałam najpiękniejsze i najbardziej pojemne modele z sieciówek.

Z początkiem lata w wielkim stylu wracają duże torebki. W trendach królują zarówno gigantyczne koszyki, jak i materiałowe shopperki idealne na wakacyjne wyjazdy i upalne dni w mieście. Plecione z rafii modele mają neutralne kolory: od słomkowego beżu po odcień gorzkiej czekolady, a bawełniane torby plażowe przykuwają uwagę najmodniejszymi wzorami. Łączy je jedno – rozmiar XXL. Dzięki niemu mieszczą wszystko, co zabieramy ze sobą latem: od butelki z wodą i małej przekąski po dziecięce zabawki do piasku i aktualnie czytaną lekturę.

Modne duże torebki na lato 2026 – jaką wybrać?

Do klasycznych stylizacji z lnianą koszulą pasować będzie tradycyjny koszyk. Na wakacjach świetnie sprawdzi się ten o miękkiej formie, z długimi uchwytami na ramię. Idealne znalazłam w Mango i COS. Uwagę przykuwają też bawełniane torebki we wzór inspirowany bandaną. Ta, która jest efektem współpracy marki LeBrand z Reserved ma optymalną wielkość, uniwersalną kolorystykę i wnętrze ułatwiające organizację. Świetnie sprawdzi się zarówno w trakcie wakacji, jak i na co dzień w mieście – jako dodatek do jeansowych bermudów, koszuli czy butów Birkenstock. Na tym nie koniec.

W modzie są torby plażowe w paski cabana – od tych inspirowanych parasolami z wybrzeża Amalfi, aż po modele w neutralnych, eleganckich odcieniach bieli i szarości. Oto najmodniejsze duże torebki na lato 2026 z sieciówek, na które warto rzucić okiem w tym sezonie.

1 Torebka shopper we wzór paisley Kup teraz

2 Duża torebka koszyk Kup teraz

3 Torba bawełniana w paski cabana Kup teraz

4 Duży czekoladowy koszyk Kup teraz

5 Duża brązowa bawełniana torba Kup teraz

6 Bawełniana torba z napisem Kup teraz

7 Czarna torba z wzorem Kup teraz