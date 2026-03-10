Nie tylko jeansy i cygaretki. Wiosną 2026 w modzie będą spodnie kopertowe pasujące jak ulał do dopasowanych topów, T-shirtów i bluzek. Modele z zakładką już królują na sklepowych półkach. Wiemy, gdzie je znaleźć.

Szerokie, garniturowe spodnie na stałe wpisał się w kanon kobiecej klasyki stylu. Projektanci nie przestają jednak eksperymentować z ich formą. W tym sezonie królować będzie krój, który łączy luz i nonszalancję z nutą awangardy. To idealny wybór na wiele okazji.

Wrap pants – co to za spodnie i w czym tkwi ich fenomen?

Obok klasycznych jeansów i tradycyjnych garniturowych fasonów wiosną 2026 w trendach prym wieść będą wrap pants, czyli spodnie kopertowe. Wyróżnia je luźny, choć elegancki krój z charakterystycznymi zakładkami z przodu. Niektóre modele wyglądają jak połączenie spodni i spódnicy. Inne mają dodatkowe zaszewki po bokach. Łączy je jedno: wyglądają naprawdę interesująco i dodają stylizacjom modowego twista.

Wrap pants to spodnie idealne dla osób, które szukają alternatywy dla zwykłych jeansów czy garniturowych modeli z szerokimi nogawkami. To krój pasujący na wiele okazji, który sprawdzi się zarówno w biurze, jak i w trakcie wieczornych wyjść.

Gdzie kupić kopertowe spodnie?

Spodnie z zaszewkami już pojawiły się w naszych ulubionych sieciówkach, m. in. w Zarze, Bershce, Mango czy Massimo Dutti. Najmodniejsze mają stonowane, neutralne kolory: od beżu aż po odcień gorzkiej czekolady. Dzięki temu tak dobrze wpisują się w wiele stylizacji.

Jak nosić wrap pants? Stylizacje z kopertowymi spodniami na wiosnę 2026

Kopertowe spodnie będą mocnym punktem każdej stylizacji. To jedna z tych rzeczy, które potrafią wyróżnić nas z tłumu. Wystarczy dodać do nich sneakersy i tank top, by zyskać modny i wygodny set na co dzień. Możesz też sięgnąć po koszulę oversize i mokasyny, by podkreślić ich elegancki charakter, albo zestawić je z romantyczną bluzką i szpilkami typu kitten w wieczorowej odsłonie.